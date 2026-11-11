El Sumo Pontífice tiene planeado llegar este miércoles 11 de noviembre a Palacio de Gobierno | (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
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Papa León XIV
  • El Sumo Pontífice tiene planeado llegar este miércoles 11 de noviembre a Palacio de Gobierno | (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
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    El Sumo Pontífice tiene planeado llegar este miércoles 11 de noviembre a Palacio de Gobierno | (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

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    El Sumo Pontífice tiene planeado llegar este miércoles 11 de noviembre a Palacio de Gobierno | (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

  • En Palacio de Gobierno se habilitó un espacio en el patio principal para recibir al papa León XIV. | (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
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    En Palacio de Gobierno se habilitó un espacio en el patio principal para recibir al papa León XIV. | (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

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    En Palacio de Gobierno se habilitó un espacio en el patio principal para recibir al papa León XIV. | (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

  • En la fachada de la Catedral de Lima se ubicará un grupo musical que acompañará la recepción del papa León XIV.| (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
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    En la fachada de la Catedral de Lima se ubicará un grupo musical que acompañará la recepción del papa León XIV.| (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

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    En la fachada de la Catedral de Lima se ubicará un grupo musical que acompañará la recepción del papa León XIV.| (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

  • Provistos de banderas, camisetas, carteles y mucha fe, los fieles católicos abarrotan la Plaza Mayor para recibir al Santo Padre | (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
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    Provistos de banderas, camisetas, carteles y mucha fe, los fieles católicos abarrotan la Plaza Mayor para recibir al Santo Padre | (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

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    Provistos de banderas, camisetas, carteles y mucha fe, los fieles católicos abarrotan la Plaza Mayor para recibir al Santo Padre | (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

  • Un contingente policial resguarda los exteriores de Palacio de Gobierno, donde se recibirá al papa León XIV. | (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
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    Un contingente policial resguarda los exteriores de Palacio de Gobierno, donde se recibirá al papa León XIV. | (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

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    Un contingente policial resguarda los exteriores de Palacio de Gobierno, donde se recibirá al papa León XIV. | (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

  • Los fieles católicos se reúnen en la Plaza Mayor de Lima para recibir al Santo Padre, quien llega a territorio peruano este miércoles. | (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
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    Los fieles católicos se reúnen en la Plaza Mayor de Lima para recibir al Santo Padre, quien llega a territorio peruano este miércoles. | (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

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    Los fieles católicos se reúnen en la Plaza Mayor de Lima para recibir al Santo Padre, quien llega a territorio peruano este miércoles. | (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

Por Redacción EC

A pocas horas de que el papa León XIV se presente en el Palacio de Gobierno del Perú, donde mantendrá una reunión con la presidenta Keiko Fujimori y demás autoridades, miles de fieles católicos y ciudadanos han llegado a la Plaza Mayor de Lima para recibirlo y obtener su bendición.

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