A pocas horas de que el papa León XIV se presente en el Palacio de Gobierno del Perú, donde mantendrá una reunión con la presidenta Keiko Fujimori y demás autoridades, miles de fieles católicos y ciudadanos han llegado a la Plaza Mayor de Lima para recibirlo y obtener su bendición.
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