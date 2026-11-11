A pocas horas de que el papa León XIV se presente en el Palacio de Gobierno del Perú, donde mantendrá una reunión con la presidenta Keiko Fujimori y demás autoridades, miles de fieles católicos y ciudadanos han llegado a la Plaza Mayor de Lima para recibirlo y obtener su bendición.

Provistos de banderolas, camisetas y carteles, los seguidores empezaron a posicionarse en los exteriores del Palacio y a lo largo de la plaza para ver al Sumo Pontífice, quien regresa al país donde inició su labor pastoral y donde comenzará su gira papal antes de partir a Roma.

El Santo Padre ya se encuentra en territorio peruano tal como estaba previsto en su agenda. Procedente de Buenos Aires, su avión aterrizó en la Base Aérea del Callao (Grupo Aéreo N.º 8) alrededor de las 5:00 p. m.