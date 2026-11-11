Personas llegaron a inmediaciones de la Basílica María Auxiliadora a la espera del papa León XIV. (RPP)
Personas llegaron a inmediaciones de la Basílica María Auxiliadora a la espera del papa León XIV. (RPP)
Por Redacción EC

Un grupo importante de fieles entusiasmados en recibir al papa León XIV están acampando y esperando desde las primeras horas del día cerca de la Basílica María Auxiliadora. Ellos han acudido al lugar donde se hará el trasbordo y abordará el papamóvil para seguir su ruta por Lima.

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