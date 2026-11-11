Un grupo importante de fieles entusiasmados en recibir al papa León XIV están acampando y esperando desde las primeras horas del día cerca de la Basílica María Auxiliadora. Ellos han acudido al lugar donde se hará el trasbordo y abordará el papamóvil para seguir su ruta por Lima.

RPP contactó a algunas de las personas que arribaron desde la mañana a las calles de la Av. Brasil. La zona en Breña cuenta con resguardos y vigilancia a la espera del evento.

Según el despacho periodístico, algunos fieles llegaron a las 5 a.m. con expectativas de ver al Santo Padre abandonar el carro negro que lo trasladará desde la Base Aérea del Callao para abordar el papamóvil. Esto permitirá que puedan tener un contacto cercano con el Pontífice.

Personas llegaron a inmediaciones de la Basílica María Auxiliadora a la espera del papa León XIV. (RPP)

“He querido venir a ver a mi Santo Padre, porque quizá sea la última vez que lo vea porque somos personas vulnerables”, comentó María Mejía, quien comentó haber llegado desde las 8:30 a.m. al lugar.

Muchos fieles esperan la llegada del papa León XIV con banderas, banderitas, polos, retratos y botellas de agua. Con esto, esperan alentar y expresar sus saludos a la máxima autoridad de la Iglesia.