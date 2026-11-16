Decenas de fieles y ciudadanos congregados en los alrededores de la estatua del papa León XIV, ubicada en el parque León XIV, en el distrito de La Punta, Callao, saludaron a la comitiva del Sumo Pontífice durante su recorrido por el primer puerto, este lunes 16 de noviembre.

El vehículo que trasladaba al Santo Padre llegó hasta los alrededores de la escultura levantada en su honor, donde numerosas personas permanecían desde tempranas horas para presenciar su paso. Los asistentes saludaron a la comitiva papal desde detrás de las vallas de seguridad instaladas en la zona.

Durante la jornada, los ciudadanos llevaron banderas peruanas, globos amarillos y blancos, fotografías del Pontífice y pancartas con mensajes alusivos a su visita al país. Entre los carteles que se observaron figuraba uno con la frase: “El Callao necesita tu bendición”.

La presencia de los fieles se extendió por los exteriores del parque y las calles aledañas, donde también se desplegó personal policial para resguardar el recorrido y mantener el orden vehicular.

La estatua dedicada a León XIV tiene una altura total de 14 metros y se encuentra en el antiguo parque del Niño Gaelito, ahora denominado parque León XIV. La escultura mide 12 metros y está colocada sobre un pedestal de dos metros.

La obra fue realizada por los escultores Deyvi Wong Arana y Rafael Gutiérrez Quispe. Su estructura metálica está recubierta con espuma de poliuretano, fibra de vidrio y resina poliéster, con un acabado similar al mármol.

El papa León XIV cumple este lunes su última jornada de visita al Perú. Como parte de su agenda, tiene prevista una misa en la Base Aérea Las Palmas, en Surco, programada para las 10:30 a. m. Posteriormente, participará en una ceremonia de despedida en el Grupo Aéreo N.° 8 del Callao, prevista para la 1:15 p. m., antes de partir rumbo a Roma.