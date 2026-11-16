El vehículo que trasladaba al papa León XIV pasó por los alrededores de la estatua levantada en su honor, en el distrito de La Punta, Callao. La escultura de 14 metros de altura fue uno de los puntos de concentración de los fieles durante el recorrido del Santo Padre. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)
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Callao: ciudadanos congregados en estatua del papa León XIV
  • El vehículo que trasladaba al papa León XIV pasó por los alrededores de la estatua levantada en su honor, en el distrito de La Punta, Callao. La escultura de 14 metros de altura fue uno de los puntos de concentración de los fieles durante el recorrido del Santo Padre. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)
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    El vehículo que trasladaba al papa León XIV pasó por los alrededores de la estatua levantada en su honor, en el distrito de La Punta, Callao. La escultura de 14 metros de altura fue uno de los puntos de concentración de los fieles durante el recorrido del Santo Padre. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)

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    El vehículo que trasladaba al papa León XIV pasó por los alrededores de la estatua levantada en su honor, en el distrito de La Punta, Callao. La escultura de 14 metros de altura fue uno de los puntos de concentración de los fieles durante el recorrido del Santo Padre. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)

  • Ciudadanos se congregaron en los alrededores de la estatua del papa León XIV, ubicada en el distrito de La Punta, Callao. Los asistentes llegaron desde tempranas horas para esperar el posible paso del sumo pontífice. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)
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    Ciudadanos se congregaron en los alrededores de la estatua del papa León XIV, ubicada en el distrito de La Punta, Callao. Los asistentes llegaron desde tempranas horas para esperar el posible paso del sumo pontífice. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)

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    Ciudadanos se congregaron en los alrededores de la estatua del papa León XIV, ubicada en el distrito de La Punta, Callao. Los asistentes llegaron desde tempranas horas para esperar el posible paso del sumo pontífice. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)

  • La comitiva que trasladaba al papa León XIV llegó hasta las inmediaciones de la escultura ubicada en el parque León XIV, en el Callao. La zona permaneció resguardada por vallas de seguridad durante el paso del vehículo papal. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)
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    La comitiva que trasladaba al papa León XIV llegó hasta las inmediaciones de la escultura ubicada en el parque León XIV, en el Callao. La zona permaneció resguardada por vallas de seguridad durante el paso del vehículo papal. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)

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    La comitiva que trasladaba al papa León XIV llegó hasta las inmediaciones de la escultura ubicada en el parque León XIV, en el Callao. La zona permaneció resguardada por vallas de seguridad durante el paso del vehículo papal. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)

  • Personal policial y de tránsito permaneció en los alrededores de la zona por donde pasó el vehículo que trasladaba al papa León XIV. El despliegue de seguridad acompañó el recorrido de la comitiva del Santo Padre por el primer puerto. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)
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    Personal policial y de tránsito permaneció en los alrededores de la zona por donde pasó el vehículo que trasladaba al papa León XIV. El despliegue de seguridad acompañó el recorrido de la comitiva del Santo Padre por el primer puerto. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)

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    Personal policial y de tránsito permaneció en los alrededores de la zona por donde pasó el vehículo que trasladaba al papa León XIV. El despliegue de seguridad acompañó el recorrido de la comitiva del Santo Padre por el primer puerto. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)

  • Una familia permanece detrás de las vallas de seguridad instaladas en los exteriores del parque León XIV. Los asistentes lucieron camisetas alusivas al papa y llevaron fotografías para acompañar la jornada. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)
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    Una familia permanece detrás de las vallas de seguridad instaladas en los exteriores del parque León XIV. Los asistentes lucieron camisetas alusivas al papa y llevaron fotografías para acompañar la jornada. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)

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    Una familia permanece detrás de las vallas de seguridad instaladas en los exteriores del parque León XIV. Los asistentes lucieron camisetas alusivas al papa y llevaron fotografías para acompañar la jornada. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)

  • Fieles posan junto a la decoración instalada en los exteriores del parque León XIV, en el Callao. Globos amarillos y blancos adornan el ingreso a la zona donde se encuentra la escultura dedicada al Santo Padre. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)
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    Fieles posan junto a la decoración instalada en los exteriores del parque León XIV, en el Callao. Globos amarillos y blancos adornan el ingreso a la zona donde se encuentra la escultura dedicada al Santo Padre. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)

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    Fieles posan junto a la decoración instalada en los exteriores del parque León XIV, en el Callao. Globos amarillos y blancos adornan el ingreso a la zona donde se encuentra la escultura dedicada al Santo Padre. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)

  • Decenas de personas se ubicaron a lo largo de las vallas de seguridad en una de las calles del Callao. Los ciudadanos esperan el posible recorrido del papa León XIV por este sector durante su visita al primer puerto. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)
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    Decenas de personas se ubicaron a lo largo de las vallas de seguridad en una de las calles del Callao. Los ciudadanos esperan el posible recorrido del papa León XIV por este sector durante su visita al primer puerto. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)

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    Decenas de personas se ubicaron a lo largo de las vallas de seguridad en una de las calles del Callao. Los ciudadanos esperan el posible recorrido del papa León XIV por este sector durante su visita al primer puerto. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)

  • Una familia sostiene un arreglo floral frente a la imagen religiosa instalada en los exteriores del parque. Los asistentes acudieron con flores y prendas alusivas al pontífice para participar de la jornada. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)
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    Una familia sostiene un arreglo floral frente a la imagen religiosa instalada en los exteriores del parque. Los asistentes acudieron con flores y prendas alusivas al pontífice para participar de la jornada. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)

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    Una familia sostiene un arreglo floral frente a la imagen religiosa instalada en los exteriores del parque. Los asistentes acudieron con flores y prendas alusivas al pontífice para participar de la jornada. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)

  • Ciudadanos muestran pancartas y banderas mientras esperan el paso del papa León XIV por el Callao. Entre los mensajes se observa un cartel con la frase: “El Callao necesita tu bendición”. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)
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    Ciudadanos muestran pancartas y banderas mientras esperan el paso del papa León XIV por el Callao. Entre los mensajes se observa un cartel con la frase: “El Callao necesita tu bendición”. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)

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    Ciudadanos muestran pancartas y banderas mientras esperan el paso del papa León XIV por el Callao. Entre los mensajes se observa un cartel con la frase: “El Callao necesita tu bendición”. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)

  • Fieles muestran fotografías y recuerdos del papa León XIV desde los exteriores de un establecimiento en el Callao. Los asistentes permanecieron detrás de las vallas a la espera del recorrido del Santo Padre. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)
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    Fieles muestran fotografías y recuerdos del papa León XIV desde los exteriores de un establecimiento en el Callao. Los asistentes permanecieron detrás de las vallas a la espera del recorrido del Santo Padre. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)

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    Fieles muestran fotografías y recuerdos del papa León XIV desde los exteriores de un establecimiento en el Callao. Los asistentes permanecieron detrás de las vallas a la espera del recorrido del Santo Padre. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)

  • Decenas de personas se congregaron en las inmediaciones de la zona costera del Callao para esperar al sumo pontífice. Los asistentes llevaron banderas peruanas, pancartas y globos alusivos a su visita. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)
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    Decenas de personas se congregaron en las inmediaciones de la zona costera del Callao para esperar al sumo pontífice. Los asistentes llevaron banderas peruanas, pancartas y globos alusivos a su visita. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)

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    Decenas de personas se congregaron en las inmediaciones de la zona costera del Callao para esperar al sumo pontífice. Los asistentes llevaron banderas peruanas, pancartas y globos alusivos a su visita. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)

  • Ciudadanos permanecen detrás de las barreras de seguridad instaladas en una vía del primer puerto. La presencia de los fieles se extendió por distintos puntos cercanos al recorrido que esperan realice el papa. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)
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    Ciudadanos permanecen detrás de las barreras de seguridad instaladas en una vía del primer puerto. La presencia de los fieles se extendió por distintos puntos cercanos al recorrido que esperan realice el papa. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)

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    Ciudadanos permanecen detrás de las barreras de seguridad instaladas en una vía del primer puerto. La presencia de los fieles se extendió por distintos puntos cercanos al recorrido que esperan realice el papa. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)

  • Una asistente sostiene una bandera peruana y una fotografía del papa León XIV mientras espera junto a otros ciudadanos. Los fieles llegaron con camisetas y accesorios alusivos al Santo Padre. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)
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    Una asistente sostiene una bandera peruana y una fotografía del papa León XIV mientras espera junto a otros ciudadanos. Los fieles llegaron con camisetas y accesorios alusivos al Santo Padre. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)

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    Una asistente sostiene una bandera peruana y una fotografía del papa León XIV mientras espera junto a otros ciudadanos. Los fieles llegaron con camisetas y accesorios alusivos al Santo Padre. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)

Por Redacción EC

Decenas de fieles y ciudadanos congregados en los alrededores de la estatua del papa León XIV, ubicada en el parque León XIV, en el distrito de La Punta, Callao, saludaron a la comitiva del Sumo Pontífice durante su recorrido por el primer puerto, este lunes 16 de noviembre.

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