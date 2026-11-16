Cientos de fieles llegaron desde la madrugada de este lunes 16 de noviembre a los exteriores de la Base Aérea Las Palmas, en Santiago de Surco, para participar en la misa que celebrará el papa León XIV. Los asistentes formaron largas filas en los alrededores del recinto, a pocas horas de la ceremonia religiosa programada para las 10:30 a. m.

Entre las personas que acudieron al lugar se observaron familias, adultos mayores, religiosas y personas con discapacidad, algunas de ellas en sillas de ruedas y acompañadas por sus familiares. Muchos llegaron con mochilas, alimentos y objetos personales para esperar su ingreso al complejo.

Las imágenes registradas durante la madrugada muestran a decenas de personas haciendo fila a lo largo de los muros exteriores de la base aérea. También se observó la presencia de efectivos policiales y personal de seguridad que apoyaban en el ordenamiento de los asistentes y el control de los accesos.

La organización estableció tres horarios escalonados para facilitar el ingreso de los participantes, de acuerdo con el bloque asignado en las entradas obtenidas mediante Ticketmaster. El primer grupo pudo ingresar desde las 10:00 p. m. del domingo 15 de noviembre; el segundo, desde la 1:00 a. m. de este lunes; y el tercero, a partir de las 4:00 a. m.

Asimismo, las personas con discapacidad y sus familiares cuentan con un horario preferencial de ingreso entre las 5:00 a. m. y las 8:00 a. m., por la puerta 2 del recinto. La organización indicó que los turnos establecidos son referenciales y pidió a los asistentes respetar las puertas asignadas para evitar aglomeraciones.

La misa del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas está prevista para las 10:30 a. m. y se espera la asistencia de aproximadamente 1,2 millones de fieles. El ingreso al recinto se suspenderá temporalmente desde las 8:00 a. m. debido al recorrido que realizará el pontífice en el papamóvil, entre las 9:00 a. m. y las 10:00 a. m., y se reanudará una vez concluido el desplazamiento.