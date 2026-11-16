Fieles forman largas filas en los exteriores de la Base Aérea Las Palmas, en Surco, durante la madrugada de este lunes. Los asistentes llegaron para participar en la misa que celebrará el papa León XIV. (Foto: César.grados/@photo.gec)
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Cientos de fieles llegan desde la madrugada a Las Palmas
  • Fieles forman largas filas en los exteriores de la Base Aérea Las Palmas, en Surco, durante la madrugada de este lunes. Los asistentes llegaron para participar en la misa que celebrará el papa León XIV. (Foto: César.grados/@photo.gec)
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    Fieles forman largas filas en los exteriores de la Base Aérea Las Palmas, en Surco, durante la madrugada de este lunes. Los asistentes llegaron para participar en la misa que celebrará el papa León XIV. (Foto: César.grados/@photo.gec)

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    Fieles forman largas filas en los exteriores de la Base Aérea Las Palmas, en Surco, durante la madrugada de este lunes. Los asistentes llegaron para participar en la misa que celebrará el papa León XIV. (Foto: César.grados/@photo.gec)

  • Decenas de personas esperan su turno para ingresar al recinto donde se realizará la misa del papa León XIV. La ceremonia religiosa está programada para las 10:30 a. m. (Foto: César.grados/@photo.gec)
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    Decenas de personas esperan su turno para ingresar al recinto donde se realizará la misa del papa León XIV. La ceremonia religiosa está programada para las 10:30 a. m. (Foto: César.grados/@photo.gec)

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    Decenas de personas esperan su turno para ingresar al recinto donde se realizará la misa del papa León XIV. La ceremonia religiosa está programada para las 10:30 a. m. (Foto: César.grados/@photo.gec)

  • Adultos mayores y personas con discapacidad llegaron acompañados de sus familiares para participar en la celebración religiosa. Algunos asistentes acudieron en sillas de ruedas. (Foto: César.grados/@photo.gec)
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    Adultos mayores y personas con discapacidad llegaron acompañados de sus familiares para participar en la celebración religiosa. Algunos asistentes acudieron en sillas de ruedas. (Foto: César.grados/@photo.gec)

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    Adultos mayores y personas con discapacidad llegaron acompañados de sus familiares para participar en la celebración religiosa. Algunos asistentes acudieron en sillas de ruedas. (Foto: César.grados/@photo.gec)

  • Familias y grupos de fieles permanecen en los alrededores de la Base Aérea Las Palmas a la espera de ingresar al recinto. La organización estableció horarios escalonados para ordenar el acceso. (Foto: César.grados/@photo.gec)
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    Familias y grupos de fieles permanecen en los alrededores de la Base Aérea Las Palmas a la espera de ingresar al recinto. La organización estableció horarios escalonados para ordenar el acceso. (Foto: César.grados/@photo.gec)

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    Familias y grupos de fieles permanecen en los alrededores de la Base Aérea Las Palmas a la espera de ingresar al recinto. La organización estableció horarios escalonados para ordenar el acceso. (Foto: César.grados/@photo.gec)

  • Personal de seguridad supervisa el desplazamiento de los asistentes que llegaron durante la madrugada a los exteriores de la base aérea. Los fieles esperan ingresar para participar en la misa pontificia. (Foto: César.grados/@photo.gec)
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    Personal de seguridad supervisa el desplazamiento de los asistentes que llegaron durante la madrugada a los exteriores de la base aérea. Los fieles esperan ingresar para participar en la misa pontificia. (Foto: César.grados/@photo.gec)

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    Personal de seguridad supervisa el desplazamiento de los asistentes que llegaron durante la madrugada a los exteriores de la base aérea. Los fieles esperan ingresar para participar en la misa pontificia. (Foto: César.grados/@photo.gec)

  • Efectivos policiales apoyan en el control de los asistentes que esperan ingresar a la Base Aérea Las Palmas. La celebración congregará a miles de personas en el distrito de Surco. (Foto: César.grados/@photo.gec)
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    Efectivos policiales apoyan en el control de los asistentes que esperan ingresar a la Base Aérea Las Palmas. La celebración congregará a miles de personas en el distrito de Surco. (Foto: César.grados/@photo.gec)

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    Efectivos policiales apoyan en el control de los asistentes que esperan ingresar a la Base Aérea Las Palmas. La celebración congregará a miles de personas en el distrito de Surco. (Foto: César.grados/@photo.gec)

  • Un vendedor ofrece imágenes religiosas y otros artículos a los fieles que llegaron a los exteriores de Las Palmas. Los asistentes acudieron desde distintas horas para participar en la misa del pontífice. (Foto: César.grados/@photo.gec)
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    Un vendedor ofrece imágenes religiosas y otros artículos a los fieles que llegaron a los exteriores de Las Palmas. Los asistentes acudieron desde distintas horas para participar en la misa del pontífice. (Foto: César.grados/@photo.gec)

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    Un vendedor ofrece imágenes religiosas y otros artículos a los fieles que llegaron a los exteriores de Las Palmas. Los asistentes acudieron desde distintas horas para participar en la misa del pontífice. (Foto: César.grados/@photo.gec)

  • Los asistentes continúan formando filas en los alrededores de la base aérea durante la madrugada. La misa del papa León XIV está prevista para las 10:30 a. m. de este lunes. (Foto: César.grados/@photo.gec)
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    Los asistentes continúan formando filas en los alrededores de la base aérea durante la madrugada. La misa del papa León XIV está prevista para las 10:30 a. m. de este lunes. (Foto: César.grados/@photo.gec)

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    Los asistentes continúan formando filas en los alrededores de la base aérea durante la madrugada. La misa del papa León XIV está prevista para las 10:30 a. m. de este lunes. (Foto: César.grados/@photo.gec)

  • Religiosas de distintas congregaciones llegaron a los exteriores de la Base Aérea Las Palmas para participar en la misa del papa León XIV. Las asistentes también forman parte de los fieles que esperan ingresar al recinto. (Foto: César.grados/@photo.gec)
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    Religiosas de distintas congregaciones llegaron a los exteriores de la Base Aérea Las Palmas para participar en la misa del papa León XIV. Las asistentes también forman parte de los fieles que esperan ingresar al recinto. (Foto: César.grados/@photo.gec)

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    Religiosas de distintas congregaciones llegaron a los exteriores de la Base Aérea Las Palmas para participar en la misa del papa León XIV. Las asistentes también forman parte de los fieles que esperan ingresar al recinto. (Foto: César.grados/@photo.gec)

  • Cientos de personas esperan detrás de las vallas de seguridad habilitadas en los exteriores de la base aérea. Los asistentes llegaron durante la noche y la madrugada para participar en la ceremonia. (Foto: César.grados/@photo.gec)
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    Cientos de personas esperan detrás de las vallas de seguridad habilitadas en los exteriores de la base aérea. Los asistentes llegaron durante la noche y la madrugada para participar en la ceremonia. (Foto: César.grados/@photo.gec)

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    Cientos de personas esperan detrás de las vallas de seguridad habilitadas en los exteriores de la base aérea. Los asistentes llegaron durante la noche y la madrugada para participar en la ceremonia. (Foto: César.grados/@photo.gec)

  • Una extensa fila de fieles se observa junto al muro perimetral de la Base Aérea Las Palmas. Los asistentes aguardan su turno para ingresar al lugar donde se realizará la misa pontificia. (Foto: César.grados/@photo.gec)
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    Una extensa fila de fieles se observa junto al muro perimetral de la Base Aérea Las Palmas. Los asistentes aguardan su turno para ingresar al lugar donde se realizará la misa pontificia. (Foto: César.grados/@photo.gec)

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    Una extensa fila de fieles se observa junto al muro perimetral de la Base Aérea Las Palmas. Los asistentes aguardan su turno para ingresar al lugar donde se realizará la misa pontificia. (Foto: César.grados/@photo.gec)

  • Personas de distintas edades forman filas en los exteriores del recinto ubicado en Surco. La organización dispuso tres horarios de ingreso para facilitar la llegada de los asistentes. (Foto: César.grados/@photo.gec)
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    Personas de distintas edades forman filas en los exteriores del recinto ubicado en Surco. La organización dispuso tres horarios de ingreso para facilitar la llegada de los asistentes. (Foto: César.grados/@photo.gec)

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    Personas de distintas edades forman filas en los exteriores del recinto ubicado en Surco. La organización dispuso tres horarios de ingreso para facilitar la llegada de los asistentes. (Foto: César.grados/@photo.gec)

  • Fieles con mochilas y objetos personales esperan su ingreso a la base aérea durante las primeras horas de este lunes. La misa del papa León XIV congregará a aproximadamente 1,2 millones de personas. (Foto: César.grados/@photo.gec)
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    Fieles con mochilas y objetos personales esperan su ingreso a la base aérea durante las primeras horas de este lunes. La misa del papa León XIV congregará a aproximadamente 1,2 millones de personas. (Foto: César.grados/@photo.gec)

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    Fieles con mochilas y objetos personales esperan su ingreso a la base aérea durante las primeras horas de este lunes. La misa del papa León XIV congregará a aproximadamente 1,2 millones de personas. (Foto: César.grados/@photo.gec)

  • Los asistentes permanecen en fila a lo largo de los exteriores de Las Palmas mientras esperan acceder al recinto. La ceremonia religiosa se realizará a las 10:30 a. m. (Foto: César.grados/@photo.gec)
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    Los asistentes permanecen en fila a lo largo de los exteriores de Las Palmas mientras esperan acceder al recinto. La ceremonia religiosa se realizará a las 10:30 a. m. (Foto: César.grados/@photo.gec)

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    Los asistentes permanecen en fila a lo largo de los exteriores de Las Palmas mientras esperan acceder al recinto. La ceremonia religiosa se realizará a las 10:30 a. m. (Foto: César.grados/@photo.gec)

  • Familias y grupos de fieles continúan llegando a los alrededores de la Base Aérea Las Palmas. La expectativa es participar en la misa que celebrará el pontífice este lunes en Lima. (Foto: César.grados/@photo.gec)
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    Familias y grupos de fieles continúan llegando a los alrededores de la Base Aérea Las Palmas. La expectativa es participar en la misa que celebrará el pontífice este lunes en Lima. (Foto: César.grados/@photo.gec)

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    Familias y grupos de fieles continúan llegando a los alrededores de la Base Aérea Las Palmas. La expectativa es participar en la misa que celebrará el pontífice este lunes en Lima. (Foto: César.grados/@photo.gec)

Por Redacción EC

Cientos de fieles llegaron desde la madrugada de este lunes 16 de noviembre a los exteriores de la Base Aérea Las Palmas, en Santiago de Surco, para participar en la misa que celebrará el papa León XIV. Los asistentes formaron largas filas en los alrededores del recinto, a pocas horas de la ceremonia religiosa programada para las 10:30 a. m.

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