El Santo Padre llegó a Lima este miércoles 11 de noviembre procedente de Buenos Aires | Foto: Archivo EC
El Santo Padre llegó a Lima este miércoles 11 de noviembre procedente de Buenos Aires | Foto: Archivo EC
Por Redacción EC

Un multitudinario grupo de fieles católicos se reunieron desde muy temprano en las principales avenidas de Lima y el Callao para esperar la llegada del papa León XIV, quien procedente de Buenos Aires, aterrizó en suelo peruano minutos antes de las 5 p. m., este miércoles 11 de noviembre.

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