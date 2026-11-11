Un multitudinario grupo de fieles católicos se reunieron desde muy temprano en las principales avenidas de Lima y el Callao para esperar la llegada del papa León XIV, quien procedente de Buenos Aires, aterrizó en suelo peruano minutos antes de las 5 p. m., este miércoles 11 de noviembre.

Los asistentes ocuparon las avenidas Faucett, La Marina, Sucre y Brasil portando banderas blancas y amarillas, además de camisetas y carteles con el rostro del Sumo Pontífice.

El papa León XIV saluda a los fieles desde el papamóvil camino al Palacio de Gobierno del Perú en Lima, el 11 de noviembre de 2026. / ALFREDO ESTRELLA

MIRA AQUÍ: Papa León XIV entona el Himno Nacional en Palacio de Gobierno durante su esperado regreso al Perú

Mientras aguardaban el paso de la comitiva, escuchaban canciones creadas para la visita y repetían frases como “¡El papa es peruano!” y “Viva el papa León XIV”, en referencia a los más de veinte años que Robert Prevost vivió en el país como misionero y obispo.

En la avenida Brasil, una vecina llamada Nancy comentó a la agencia EFE que el Santo Padre se siente peruano y que lo reciben como a un hermano que vuelve a su casa.

Con la histórica matrícula vaticana SCV 1 (Status Civitatis Vaticanae), el papamóvil traslada a León XIV ante miles de fieles, quienes capturaron con sus celulares fotos y videos (Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)

De manera similar, la joven Lucero, de 20 años, expresó su emoción al verlo por primera vez y destacó que es un buen representante del Perú en el Vaticano.

Por su parte, Néstor, otro asistente, manifestó que la presencia del santo padre es “un bálsamo para Perú” ante los problemas de inseguridad que atraviesa el país.

Papa León XIV llega al Perú para una visita de seis días: así fue su recibimiento

Así fue la llegada del papa León XIV al Perú

Minutos antes de las 17:00 horas, el avión papal aterrizó en el Callao, donde la presidenta Keiko Fujimori le dio la bienvenida oficial. Tras el saludo, la comitiva inició su desplazamiento en un auto cerrado, aunque el Pontífice mantuvo la ventana abierta para saludar al público.

Al llegar a la Basílica de María Auxiliadora, en la cuadra 2 de la avenida Brasil, en Breña, León XIV subió al papamóvil ante los aplausos de la multitud y avanzó por la plaza Bolognesi, el Paseo Colón y las avenidas Garcilaso de la Vega y Tacna hasta llegar a la plaza Mayor de Lima.

El papa León XIV llegó al Palacio de Gobierno en el papamóvil, se reunió con Keiko Fujimori en privado y luego cantó el himno nacional con un coro de Niños. Fotos: Fernando Sangama / @photo.gec y Joel Alonzo / @photo.gec

Para cuidar el orden durante este trayecto, la Policía desplegó a 22.464 agentes y cerró varias calles del centro histórico, modificando las rutas de transporte público.

Finalmente, el papa ingresó a Palacio de Gobierno para reunirse con Fujimori, con el fin de continuar luego su agenda en el Gran Teatro Nacional, donde pronunciaría su ya esperado discurso.

*Con información de EFE