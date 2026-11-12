El papa León XIV dedicó unas frases de su discurso ante los obispos peruanos este 12 de noviembre para advertir que se debe actuar con justicia, perdón y reparación ante los casos de abusos en el clero. Sus palabras se enmarcaron en las primeras actividades que tuvo el Pontífice en su segundo día en el Perú.

Durante sus palabras en el Palacio Arzobispal, el Santo Padre destacó la labor de los santos peruanos para dar ejemplo de actuación. Esto, luego de destacar la importancia de su visita al país en su Gira Sudamericana.

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“En este sentido, permítanme referirme a una realidad que nos ha causado tanto dolor: los abusos perpetrados por miembros tanto del clero o en el contexto eclesial. Hemos de responder como lo haría Jesús: con la verdad, con justicia, con perdón, con reparación y un compromiso cada vez más decidido a favor de una cultura de la prevención y protección de los más débiles frente a estos delitos”, aseveró.

El Papa en su discurso ante los obispos este 12 de noviembre. (TVPerú)

El Santo Padre explicó que las vidas de los santos movidos “por una única fe” y de los obispos, sacerdotes y laicos debe ser guía. “Españoles, criollos y mulatos, representan la unidad de la iglesia del Perú y forman una escuela de santidad”.

El papa León XIV pidió a los obispos que tomen en cuenta el llamado a abrir el corazón para conocer su diócesis “entrando a los hogares acompañando a los enfermos, encontrando a los jóvenes, acercándose a las comunidades, que por su distancia geográfica, pocas veces pueden hacerse escuchar”.