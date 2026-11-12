El papa León XIV calificó como delitos los abusos cometidos por el clero y en contextos eclesiales. (TVPerú)
El papa León XIV calificó como delitos los abusos cometidos por el clero y en contextos eclesiales. (TVPerú)
Por Redacción EC

El papa León XIV dedicó unas frases de su discurso ante los obispos peruanos este 12 de noviembre para advertir que se debe actuar con justicia, perdón y reparación ante los casos de abusos en el clero. Sus palabras se enmarcaron en las primeras actividades que tuvo el Pontífice en su segundo día en el Perú.

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