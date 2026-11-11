La ceremonia presidida por el papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas congregará aproximadamente a más de un millón de personas. Por esto, el Arzobispado de Lima ha establecido a nivel de Lima horarios y cronogramas precisos para ordenar la entrada a este memorable evento, detallados este miércoles en “Tenemos que hablar” de El Comercio.

Juan José Dioses, director de comunicaciones del Arzobispado, detalló que las puertas de la base se abrirán desde el domingo 15 de noviembre. “Las puertas van a estar disponibles para el ingreso a fieles y público en general a partir de las 10 p.m., se van a disponer 3 horarios: 10 p.m., 1 a.m. y 4 a.m.”, precisó.

Precisó que no es necesario que los que puedan entrar desde las 10 p.m. del día anterior tengan que entrar a esa hora y esperar horas hasta la ceremonia. “Eso quiere decir que puede llegar temprano en la mañana del mismo 16 de noviembre”.

Dioses destacó que hubo una respuesta generosa en la reserva de entradas a través de Ticketmaster, y que hasta la fecha a hay cerca de un millón de entradas reservadas. “Todavía quedan entradas y quedan varias. Si por alguna razón alguna persona no se ha animado, recién se está enterando o no conoce el procedimiento por la plataforma Ticketmaster, aún están a tiempo”.

El representante del Arzobispado destacó que el proceso es sencillo y que los ingresos serán por bloques. Por esto pidió que se respeten los horarios y las puertas que se les asignarán una vez que reserven sus entradas.

Acerca del encuentro con jóvenes en el Estadio Nacional este 12 de noviembre, Dioses comentó que todas las entradas ya están agotadas en cuestión de media hora.

En este evento, el ingreso será desde las 11 a.m. hasta las 4 p.m. aproximadamente.