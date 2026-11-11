Preparativos en la Base Aérea Las Palmas para la misa central de la visita del papa León XIV. (Foto: andina)
Preparativos en la Base Aérea Las Palmas para la misa central de la visita del papa León XIV. (Foto: andina)
Por Redacción EC

La ceremonia presidida por el papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas congregará aproximadamente a más de un millón de personas. Por esto, el Arzobispado de Lima ha establecido a nivel de Lima horarios y cronogramas precisos para ordenar la entrada a este memorable evento, detallados este miércoles en “Tenemos que hablar” de El Comercio.

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