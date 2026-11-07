Las instalaciones en la base Las Palmas avanzan desde finales de octubre con miras a la ceremonia del papa León XIV. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
Las instalaciones en la base Las Palmas avanzan desde finales de octubre con miras a la ceremonia del papa León XIV. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
Por Redacción EC

El secretario general a cargo de coordinar la visita del papa León XIV en Lima, Juan Bytton, dijo que hoy sábado 7 de noviembre se realizará una inspección a la Base Aérea Las Palmas. Este recinto estaría albergando más de un millón de personas en la ceremonia que liderará el Santo Padre el 16 de este mes.

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