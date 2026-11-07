El secretario general a cargo de coordinar la visita del papa León XIV en Lima, Juan Bytton, dijo que hoy sábado 7 de noviembre se realizará una inspección a la Base Aérea Las Palmas. Este recinto estaría albergando más de un millón de personas en la ceremonia que liderará el Santo Padre el 16 de este mes.

En declaraciones a RPP este sábado, explicó que se realizará un plan operativo en la base Las Palmas. El viernes, hicieron lo propio en el Estadio Nacional, recinto donde se concretará el encuentro con jóvenes.

El sacerdote estimó que la misa podría albergar más de un millón de personas, número que alcanzó la misa realizada por el papa Francisco. “Aquí estamos esperando más, un millón 200 mil por lo menos, y ya lo estamos sondeando gracias a la plataforma con todas las entradas que se han ido liberando”.

Bytton también dijo que la presidenta de la República, Keiko Fujimori, estará presente en el grupo aéreo N°8 a las 5:30 a.m. del 11 de noviembre. Asimismo, la mandataria estará en la ceremonia de Las Palmas.

El papa león XIV reiteró que sus primeras actividades a su llegada a Lima luego de pasar por Uruguay y Argentina, implican su visita a Palacio de Gobierno y el encuentro con el cuerpo diplomático y la sociedad civil ene l Gran Teatro Nacional.

“Se ha previsto que tenga tiempos de descanso. Por eso han visto la infraestructura, que se está haciendo fuera de la Nunciatura para que todas las personas quieran ir con mucho cariño y afecto estén de manera organizada, con silencio y respeto”, exhortó

Encuentro con jóvenes en Estadio Nacional

Juan Bytton destacó la importancia del encuentro con jóvenes en el Estadio Nacional. “Cada evento va a tener momentos muy especiales. El encuentro con jóvenes ha sido preparado con mucho cuidado y cariño, y no perder esa dimensión festiva”.

Las entradas para este evento estarán disponibles desde el lunes 9 de noviembre, cuando se abrirá la plataforma en Teleticket para jóvenes de 16 a 35 años.