El Pleno del Congreso aprobó la solicitud del Ejecutivo para autorizar la salida del presidente José María Balcázar del territorio nacional del 15 al 19 de junio de 2026, con el objetivo de cumplir una visita oficial al Vaticano y Francia.

La representación nacional respaldó el pedido con 61 votos a favor, 32 en contra y 8 abstenciones, luego de un debate que se llevó a cabo este viernes 12 de junio.

De acuerdo con la solicitud remitida al Parlamento, el mandatario sostendrá una audiencia privada con el papa León XIV el jueves 18 de junio. Asimismo, participará en una reunión con el secretario de Estado del Vaticano, cardenal Pietro Parolin.

Además, la agenda contempla un encuentro con el director general de la FAO, Qu Dongyu, y una reunión con el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Mathias Cormann, en la ciudad de París.

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Con ello, el Ejecutivo busca impulsar una eventual visita apostólica del papa León XIV al Perú, abordar temas de seguridad alimentaria y desarrollo rural, y reafirmar el proceso peruano de adhesión a la OCDE.

Durante el debate, el vocero de la bancada Alianza para el Progreso (APP), Eduardo Salhuana, respaldó la autorización del viaje presidencial al Vaticano. Indicó que, después del acto electoral, corresponde aceptar los resultados, dejar de promover marchas y apoyar a quien resulte presidente para contribuir a la estabilidad del país.

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En tanto, Flavio Cruz, vocero de Perú Libre, cuestionó las críticas contra la salida presidencial y sostuvo que, en asuntos de gobernabilidad y paz, el jefe de Estado representa al Perú.

Asimismo, la congresista Norma Yarrow, vocera de Renovación Popular, cuestionó que el mandatario utilice recursos públicos para viajar al Vaticano, pese a que -según sostuvo- mantuvo una postura crítica durante su gestión.

En la misma línea, Edward Málaga (no agrupados) advirtió que un nuevo viaje presidencial a Europa podría afectar la imagen internacional del Perú. El legislador sostuvo que el jefe de Estado debe concentrarse en asuntos urgentes, como la prevención ante un eventual fenómeno de El Niño y la posible conflictividad posterior al proceso electoral.

Tras culminar el debate, el Pleno aprobó el pedido del Ejecutivo y habilitó la salida de Balcázar Zelada para cumplir actividades oficiales ante autoridades del Vaticano, la FAO y la OCDE.