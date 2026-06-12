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El presidente José María Balcázar viajará al Vaticano para reunirse con el papa León XIV. (Foto: Presidencia)
El presidente José María Balcázar viajará al Vaticano para reunirse con el papa León XIV. (Foto: Presidencia)
/ olea
Por Redacción EC

El Pleno del Congreso aprobó la solicitud del Ejecutivo para autorizar la salida del presidente José María Balcázar del territorio nacional del 15 al 19 de junio de 2026, con el objetivo de cumplir una visita oficial al Vaticano y Francia.

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