Línea 1 del Metro de Lima será gratis el 16 de noviembre por misa de León XIV. (Foto: Andina)
Línea 1 del Metro de Lima será gratis el 16 de noviembre por misa de León XIV. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La Línea 1 del Metro de Lima brindará su servicio de manera gratuita el próximo lunes 16 de noviembre por la misa multitudinaria que el papa León XIV, en su último día en el Perú, ofrecerá en la base aérea Las Palmas del distrito de Surco.

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