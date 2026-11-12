La Línea 1 del Metro de Lima brindará su servicio de manera gratuita el próximo lunes 16 de noviembre por la misa multitudinaria que el papa León XIV, en su último día en el Perú, ofrecerá en la base aérea Las Palmas del distrito de Surco.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, señaló que el servicio regirá desde las 10:00 p.m. del domingo 15 hasta las 10:00 p.m. del lunes 16.

“El ingreso continuará realizándose con tarjeta; en caso de no contar con una, por favor soliciten apoyo a nuestro personal en las estaciones”, indicó la Línea 1 del Metro de Lima.

“Asimismo, durante el lunes 16 de noviembre no habrá atención en boleterías ni en las máquinas de recarga”, agregó la entidad.

Comunicado de la Línea 1 del Metro de Lima. (Foto: Línea 1 del Metro de Lima)

La Línea 1 también recomendó a los usuarios que si van a asistir a la misa, pueden utilizar las estaciones Jorge Chávez y Ayacucho de Línea 1 y continuar su recorrido por la avenida Surco hasta llegar al lugar del encuentro.

La ceremonia presidida por el papa León XIV en la base aérea Las Palmas congregará aproximadamente a más de un millón de personas. Por esto, el Arzobispado de Lima ha establecido horarios y cronogramas precisos para ordenar la entrada a este evento.

Las puertas de la base se abrirán desde el domingo 15 de noviembre para el ingreso de fieles y público en general en tres horarios: 10 p.m., 1 a.m. y 4 a.m.

La misa está programada para el lunes 16 de noviembre a las 10:30 de la mañana. La avenida Jorge Chávez restringirá su acceso, solo se podrá acercar de manera peatonal cuadras antes de la base aérea y con la entrada para el evento.

Además, se habilitarán 14 ingresos que estarán distribuidos en todos los accesos a Las Palmas, desde Surco, Barranco y Chorrillos también.