El papa León XIV brindó la última homilía de su gira por el Perú pocas horas antes de partir de regreso al Vaticano este 16 de noviembre. En sus palabras, destacó su cercanía con el pueblo peruano, al cual le exhortó que sigan cumpliendo con su misión de difundir la palabra de Dios.

“Al final de mi visita apostólica, también yo quiero confiarlos en la fe y en la caridad y asegurarles que los llevaré siempre conmigo. Sí, el pueblo peruano también es mi pueblo. En dondequiera que nos encontremos, abriendo el corazón a Dios, podremos vivir la relación fundamental, esa que permite reflejar la imagen divina a cada ser humano”, expresó en la Base Aérea Las Palmas ante miles de personas.

El Sumo Pontífice destacó que ese vínculo permitirá elevar los corazones de todos y así abrir el misterio de la Trinidad a cada hermano y hermana “curándolos, amándolos, sirviéndolos con la bondad del Señor”.

Durante su última homilía en esta visita al territorio peruano, el Papa destacó la memoria de Santo Toribio de Mogrovejo y su ejemplo de vivir en relación con la Iglesia reconociendo a todos los fieles como un solo cuerpo. También destacó a los santos actuales como Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres y Francisco Solano.

“Sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Queridos hermanos y hermanas, mi viaje terminó pero el tiempo de la misión continúa. Recordemos que al final de cada misa somos enviados a evangelizar”, pidió a todos los asistentes.