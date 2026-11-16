El papa León XIV dio la última homilía en este viaje al Perú en una ceremonia masiva en la Base Aérea Las Palmas. (TVPerú)
El papa León XIV dio la última homilía en este viaje al Perú en una ceremonia masiva en la Base Aérea Las Palmas. (TVPerú)
Por Redacción EC

El papa León XIV brindó la última homilía de su gira por el Perú pocas horas antes de partir de regreso al Vaticano este 16 de noviembre. En sus palabras, destacó su cercanía con el pueblo peruano, al cual le exhortó que sigan cumpliendo con su misión de difundir la palabra de Dios.

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