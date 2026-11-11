El Ministerio de Cultura declara Patrimonio Cultural de la Nación el expediente de nacionalización del papa León XIV, Robert Francis Prevost Martínez. La norma contempla el título de nacionalización y la solicitud que el pontífice presentó en el 2015 para obtener la ciudadanía en el Perú.

La Superintendencia Nacional de Migraciones impulsó la medida con el apoyo del Archivo General de la Nación. Este reconocimiento sirve para destacar el valor de las piezas que integran la carpeta de la institución.

El expediente conserva la solicitud redactada por el pontífice en papel con membrete del Obispado de Chiclayo. El documento incluye la rúbrica y la huella digital del autor junto con las razones de su pedido. El texto detalla la labor de Robert Francis Prevost en el país desde 1985.

El papa León XIV cuenta con documentos de su trámite de nacionalización cuyo valor destaca el Ministerio de Cultura. (Foto: Ministerio de Cultura)

El papa León XIV cuenta con documentos de su trámite de nacionalización cuyo valor destaca el Ministerio de Cultura. (Foto: Ministerio de Cultura)

Documentos del papa León XIV

El legajo reúne reportes de migración, la partida de nacimiento e informes sobre el trámite que hizo el ahora papa León XIV. Los folios permanecen bajo custodia en el Archivo Central de la Superintendencia Nacional de Migraciones en Lima.

La Resolución Viceministerial N° 000317-2026-VMPCIC/MC formaliza esta decisión del sector Cultura. El Gobierno difunde el dispositivo el 11 de noviembre en el diario El Peruano tras su emisión el 10 de noviembre.

Robert Francis Prevost fue designado como papa León XIV el 8 de mayo del 2025. La elección del obispo al frente del Vaticano otorga alcance a los escritos de su trayectoria en el Perú.