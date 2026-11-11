El papa León XIV cuenta con documentos de su trámite de nacionalización cuyo valor destaca el Ministerio de Cultura. (Foto: Ministerio de Cultura)
El papa León XIV cuenta con documentos de su trámite de nacionalización cuyo valor destaca el Ministerio de Cultura. (Foto: Ministerio de Cultura)
Por Redacción EC

El Ministerio de Cultura declara Patrimonio Cultural de la Nación el expediente de nacionalización del papa León XIV, Robert Francis Prevost Martínez. La norma contempla el título de nacionalización y la solicitud que el pontífice presentó en el 2015 para obtener la ciudadanía en el Perú.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?