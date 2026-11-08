Juan Aurelio Arévalo Miró Quesada, director periodístico de El Comercio, destacó que el mural inaugurado en homenaje al papa León XIV en el Callao refleja también la identidad del primer puerto peruano.

“Es una alegría enorme porque esto empezó como un boceto, una idea y ahora verlo hecho realidad. Un mural tan grande y tan bonito, 167 metros de largo, 3 de alto y ahora está a disposición de los chalacos”, expresó.

“Para nosotros es emocionante y sobre todo ver el trabajo de nuestros artistas. Esta es la obra de Víctor Aguilar, de Giovanni Tazza, dos grandes ilustradores de El Comercio que lo han preparado con mucho cariño y han tratado que este mural refleje la identidad del Callao, y creo que lo han logrado”, agregó.

Por su parte, el alcalde provincial, César Pérez Barriga, señaló que el mural es el primer lugar turístico para los fieles católicos y un homenaje a la llegada del sumo pontífice al Perú.

“Se está llenando de gente y conforme vaya acercándose más la llegada del Papa, se va a poder súper turístico, súper instagrameable, el lugar está hermoso, está protegido, está bien cuidado”, manifestó.

El mural está ubicado en la cuadra 1 del jirón Loreto, frente al parque del Niño “Gaelito”, en la salida de la Costa Verde hacia Chucuito. Los ilustradores de El Comercio Víctor Aguilar y Giovanni Tazza diseñaron la obra.

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En sus 167 metros, el mural reúne escenas de la vida cotidiana del Callao, como pescadores junto al mar y balcones tradicionales, además de dibujos de familias que salen al encuentro del sumo pontífice.