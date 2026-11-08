Juan Aurelio Arévalo Miró Quesada, director periodístico de El Comercio, destacó que el mural inaugurado en homenaje al papa León XIV en el Callao refleja también la identidad del primer puerto peruano.
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