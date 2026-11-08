Juan Aurelio Arévalo Miró Quesada, director periodístico de El Comercio, participó en la inauguración de un mural en homenaje al papá León XIV en el Callao. (​Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec)
Juan Aurelio Arévalo Miró Quesada, director periodístico de El Comercio, participó en la inauguración de un mural en homenaje al papá León XIV en el Callao. (​Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec)
Por Redacción EC

Juan Aurelio Arévalo Miró Quesada, director periodístico de El Comercio, destacó que el mural inaugurado en homenaje al papa León XIV en el Callao refleja también la identidad del primer puerto peruano.

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