El papa León XIV expresó su agradecimiento a las comunidades y autoridades que organizaron su gira sudamericana, incluyendo al Perú donde visitó varias regiones además de Lima. Resaltó el gran esfuerzo que implica recibir al Sumo Pontífice formalmente y comentó, en ese contexto, la posibilidad de que pueda regresar a dichas naciones.

“No sé donde voy el próximo año, mucho menos en el futuro”, respondió ante la prensa en el avión de regreso a Roma. Luego, comentó que solo le queda estar agradecido a Dios y a los pueblos y comunidades que lo recibieron.

El papa León XIV destacó las muestras de cariño en Latinoameríca, especialmente en Perú, incluyendo el incidente que tuvo cuando un fiel le lanzó un rosario en la Base Aérea Las Palmas. (Video: EFE)

“Organizar en esos lugares la visita del Papa es muchísimo trabajo y agradezco a todas las comunidades. Lima que tiene más recursos pero que hay hecho un trabajo grande. Pucallpa que tiene menos recursos pero mucho calor, en muchos sentidos, ha trabajado para organizar las actividades también. Cusco, Chiclayo. De verdad que reconocer y agradecer a todos los que han trabajado eso”, expresó.

“Venir demasiado frecuentemente no sería justo para ellos. Entonces los vamos a dejar descansar un poco”, agregó.

El Papa León XIV habla con periodistas durante una rueda de prensa a bordo del avión mientras viajaba de Lima, Perú, a Roma, Italia, el 16 de noviembre de 2026. Foto: EFE/EPA/DANIEL DAL ZENNARO / DANIEL DAL ZENNARO

El papa León XIV habla con periodistas durante una rueda de prensa a bordo del vuelo de Lima a Roma el 16 de noviembre de 2026. (Foto de Daniel Dal Zennaro / AFP). / DANIEL DAL ZENNARO

El Santo Padre comentó que la calidez y el cariño de la visita en el Perú y los otros países que fueron parte de su gira sirven para reconocer que “hay mucho que celebrar”. “Hay mucho valor en las experiencias humanas y las experiencias religiosas, experiencias de devoción y de fe que hemos podido compartir”.

En esa línea, resaltó la belleza que hay en un viaje apostólico como el que realizó estos últimos días, en l que el objetivo fue experimentar y difundir la fe de varios pueblos. “Compartir el mensaje que tienen distintas experiencias, muchas veces con sufrimiento y dolor, pero siempre celebrando nuestra fe en Dios”.