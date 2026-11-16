Papa León XIV se lleva la mano al rostro tras recibir un objeto lanzado por fieles en Las Palmas. (Foto: Hugo Perez/@photo.gec)
Papa León XIV se lleva la mano al rostro tras recibir un objeto lanzado por fieles en Las Palmas. (Foto: Hugo Perez/@photo.gec)
Por Redacción EC

El papa León XIV sufrió un incidente cuando fue golpeado en el rostro con un decenario, un objeto religioso lanzado desde el público durante su recorrido en papamóvil por la Base Aérea Las Palmas, en el distrito de Santiago de Surco. Esto ocurrió este lunes 16 de noviembre, momentos antes de que el pontífice subiera al estrado principal para celebrar la misa multitudinaria que marca el cierre de su visita apostólica al Perú.

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