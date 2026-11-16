El papa León XIV sufrió un incidente cuando fue golpeado en el rostro con un decenario, un objeto religioso lanzado desde el público durante su recorrido en papamóvil por la Base Aérea Las Palmas, en el distrito de Santiago de Surco. Esto ocurrió este lunes 16 de noviembre, momentos antes de que el pontífice subiera al estrado principal para celebrar la misa multitudinaria que marca el cierre de su visita apostólica al Perú.

Las imágenes del episodio muestran al Santo Padre llevándose rápidamente la mano al rostro, a la altura del ojo, luego del impacto. En las fotografías de El Comercio, se puede apreciar que el objeto lanzado habría sido un decenario.

Papa León XIV habría recibido un golpe con un decenario antes de iniciar misa en Lima. (Foto: Hugo Perez/@photo.gec)

El incidente se produjo en medio del entusiasmo de los miles de fieles que se encontraban detrás de las vallas de seguridad y buscaban hacer llegar presentes al papa durante su recorrido. Pese a lo ocurrido, León XIV continuó su desplazamiento y el protocolo previsto para la ceremonia religiosa no fue interrumpido.

La misa celebrada en la Base Aérea Las Palmas congregó según estimaciones a 1,5 millones de personas, según informó el Vaticano, que citó cifras proporcionadas por las autoridades peruanas. Esta cantidad igualó la asistencia registrada durante la celebración eucarística que ofició el papa Francisco en el mismo recinto en 2018.

Desde la noche del domingo, cientos de miles de fieles llegaron al complejo militar para conseguir un lugar y participar en la última actividad litúrgica del pontífice durante su visita al país. Mientras esperaban la llegada del Santo Padre, los asistentes participaron en presentaciones musicales religiosas, espectáculos de artistas y actividades con música latinoamericana, rock y ritmos tradicionales andinos.

Antes de dirigirse a Las Palmas, León XIV recibió las llaves de la provincia constitucional del Callao de manos de su alcalde, César Pérez. La entrega se realizó a su salida de la casa de acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, donde el Pontífice visitó a adultos mayores sin hogar ni familia y compartió unos minutos con ellos.