Miles de personas tuvieron dificultades para abandonar la Base Aérea Las Palmas, en el distrito de Santiago de Surco, luego de la misa multitudinaria del papa León XIV. Las salidas del recinto registraron aglomeraciones y desorden, mientras algunos asistentes optaron por cruzar por un puente provisional de la Vía Expresa Sur para retirarse del lugar.

Imágenes difundidas tras la ceremonia muestran a numerosos fieles desplazándose por los alrededores de la base aérea y cruzando por la infraestructura provisional de la vía. También se observaron rejas metálicas aparentemente dañadas, que habrían sido retiradas o forzadas por algunos asistentes para facilitar su salida.

Fieles dejan Las Palmas en medio del desorden y la falta de orientación tras misa del papa León XIV. (Foto: EC)

Las dificultades se registraron luego de que la reapertura de una de las puertas de la base aérea provocara una fuerte aglomeración. Algunos asistentes describieron lo ocurrido como una ‘estampida’ y señalaron que decidieron abandonar el recinto antes de escuchar la misa debido a la presencia de niños, adultos mayores y personas que manifestaban sentirse sofocadas por el calor.

Según informó América TV, la Policía abrió una de las puertas alrededor de las 9:00 a. m. durante aproximadamente diez minutos y luego volvió a cerrarla. En los exteriores permanecían familias con menores de edad, adultos mayores y personas que se desplazaban en sillas de ruedas.

Tras la masiva ceremonia del papa León XIV, miles de personas tuvieron que atravesar la Vía Expresa Sur y rompieron la malla separadora para no usar un puente peatonal. (Foto: El Comercio)

La aglomeración también dificultó el desplazamiento por una rampa de acceso, donde se observó a dos personas en sillas de ruedas que no podían avanzar debido a la cantidad de asistentes. Posteriormente, cuando se reabrieron las puertas, quienes ya se encontraban dentro del recinto reportaron empujones y dificultades para movilizarse.

Los principales problemas se registraron en las puertas 8 y 2, donde los asistentes denunciaron falta de orientación para ordenar el ingreso y la salida. La situación provocó empujones y altercados entre algunas personas, por lo que efectivos de la Policía tuvieron que intervenir para controlar el desorden.

Asistentes rompen rejas y cruzan por la Vía Expresa Sur para salir de la base aérea. (Foto: EC)

Cabe señalar que las aglomeraciones también fueron reportadas durante el ingreso a la Base Aérea Las Palmas, donde miles de fieles acudieron desde la noche del domingo y las primeras horas del lunes para participar en la misa del pontífice.