El papa León XIV llegó a la Nunciatura Apostólica de Lima y saludó a los fieles. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
El papa León XIV llegó a la Nunciatura Apostólica de Lima y saludó a los fieles. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
Por Redacción EC

Por segunda noche consecutiva, el papa León XIV saludó a sus fieles en la Nunciatura Apostólica de Lima y les agradeció por su presencia y entusiasmo, en el marco de la gira latinoamericana que viene cumpliendo en varios países de la región.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?