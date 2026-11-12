Por segunda noche consecutiva, el papa León XIV saludó a sus fieles en la Nunciatura Apostólica de Lima y les agradeció por su presencia y entusiasmo, en el marco de la gira latinoamericana que viene cumpliendo en varios países de la región.

Aproximadamente a la 10:00 p.m. y luego de una cena con los obispos peruanos, el Santo Padre salió al balcón de la sede eclesiástica donde se viene alojando para saludar a los fieles peruanos.

“Muchas gracias por esta presencia tan hermosa, por este entusiasmo porque todos estamos buscando estando unidos siempre en Jesucristo”, expresó en una breve alocución.

El papa León XIV rezó con los fieles como última actividad del día. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

“Vamos a pedir la bendición de Dios sobre todos ustedes, que nos ayude a ser siempre fieles, que abramos nuestros corazones, que sepamos escuchar su palabra y sobre todo, que estemos unidos como hermanas y hermanos en Cristo”, agregó.

El Papa llegó a la sede religiosa luego de encabezar la vigilia de la oración ante más de 52 mil jóvenes en el Estadio Nacional de Lima. Allí les pidió no conformarse con vivir siguiendo lo que otros esperan de ellos y aprender a reconocer y seguir la voz de Dios en sus acciones.

“No se conformen con vivir siguiendo lo que otros esperan de ustedes. Dios los ha creado capaces de realizar un bien que nadie más podrá hacer exactamente de la misma manera”, expresó.

El Santo Padre también pidió a los jóvenes acudir a Jesús en sus momentos de sufrimiento y hablarle con sinceridad. También les pidió buscar la compañía de quienes los quieren, “ya que hay dolores que necesitan tiempo y una mano amiga”.

El papa León XIV encabezó la vigilia de la oración ante más de 52 mil jóvenes en el Estadio Nacional de Lima. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

“Todos nos preguntamos qué hacer con nuestra vida y a quién vale la pena entregarle lo mejor de nosotros. Hay respuestas que sólo descubrimos cuando nos atrevemos a caminar con Jesús. San Pablo recuerda que Dios nos eligió en Cristo antes de la creación del mundo. Antes de que existiéramos, ya éramos amados por Él”, subrayó.

“A veces nos preguntamos si seguir la voluntad de Dios implica renunciar a nuestros sueños. De ese temor puede nacer una sospecha todavía más peligrosa: creer que Dios nos priva de algo y que para disfrutar plenamente de la vida necesitamos experimentar también el pecado”, agregó.

Lo que se viene

El viernes 13 de noviembre, el Santo Padre viajará a Chiclayo, donde celebrará una misa en la explanada de las Pampas de Pimentel. También sostendrá encuentros con representantes de la Iglesia y del mundo universitario, y visitará la capilla San Óscar A. Romero.

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El sábado 14, la agenda contempla el rito de coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María y una misa en Santa Cruz de Succhabamba. Ese día también participará en un encuentro de oración con la comunidad católica por la clausura del Año Jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo.

El papa León XIV salió al balcón para saludar a sus fieles. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

El domingo 15 de noviembre, el papa León XIV llegará a Cusco para reunirse con los fieles y representantes de la piedad popular en el Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman. Luego, rezará el Ángelus en la explanada frente a la Basílica Catedral de la ciudad.

Posteriormente, viajará a Pucallpa, donde se reunirá con misioneros, misioneras y representantes de los pueblos amazónicos en el Malecón Puerto Callao. Luego, celebrará una misa en la Villa Deportiva Regional de Ucayali.

El papa León XIV bendijo a los fieles en los exteriores de la Nunciatura Apostólica de Lima. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

El lunes 16 de noviembre, el Pontífice visitará la casa de acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, donde saludará a sus trabajadores y residentes. Finalmente, dará con una misa en la Base Aérea Las Palmas. A las 1:45 p.m., León XV partirá en avión a Roma.