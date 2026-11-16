El papa León XIV inició a las 10:10 a. m. de este lunes 16 de noviembre un recorrido en papamóvil por los diferentes sectores de la Base Aérea Las Palmas, en el distrito de Santiago de Surco, donde miles de fieles se congregaron para recibirlo antes de la misa multitudinaria programada para las 10:30 a. m.

Durante su desplazamiento, el Pontífice saludó sonriente a los asistentes y levantó las manos en señal de bendición. Los presentes respondieron con muestras de entusiasmo y corearon: “¡Papa León, queremos tu bendición!“.

El santo padre estuvo acompañado en el papamóvil por su secretario personal, Edgard Rimaycuna, y el arzobispo de Lima, cardenal Carlos Castillo. Por razones de seguridad, los diferentes sectores de la base aérea fueron delimitados con rejas metálicas, que contaban con pasillos habilitados para el desplazamiento del vehículo papal y el acercamiento del Pontífice a los fieles.

A lo largo del recorrido, los asistentes agitaron banderas del Perú y de otros países, entre ellos Colombia, Bolivia, Argentina, Chile y Ecuador. Cerca del estrado principal, un grupo de danzantes recibió al Pontífice con una presentación artística preparada para la ocasión.

Entre los asistentes se encontraban personas de distintas edades, muchas de ellas vestidas con polos alusivos a la visita papal y con gorros y otros accesorios para protegerse del intenso brillo solar.

Tras completar su recorrido por los diferentes sectores del recinto militar, León XIV participará en una misa multitudinaria, que constituye la última actividad litúrgica de su visita apostólica al Perú. La celebración reúne a miles de fieles procedentes de distintas regiones del país, quienes llegaron desde tempranas horas a la base aérea.

Al término de la ceremonia religiosa, el Santo Padre se trasladará al Grupo Aéreo N.° 8, en el Callao, donde se desarrollarán las actividades oficiales de despedida. Desde allí partirá en un vuelo rumbo al Vaticano, previsto para las 2:00 p. m., con lo que concluirá su visita al Perú, iniciada el pasado miércoles 11 de noviembre.