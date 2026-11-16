El papa León XIV saluda sonriente y levanta las manos en señal de bendición desde el papamóvil, durante su recorrido por la Base Aérea Las Palmas, ante miles de fieles que acudieron a recibirlo. (Foto: Hugo Perez/@photo.gec)
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Papa León XIV recorre en papamóvil la Base Aérea Las Palmas
  • El papa León XIV saluda sonriente y levanta las manos en señal de bendición desde el papamóvil, durante su recorrido por la Base Aérea Las Palmas, ante miles de fieles que acudieron a recibirlo. (Foto: Hugo Perez/@photo.gec)
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    El papa León XIV saluda sonriente y levanta las manos en señal de bendición desde el papamóvil, durante su recorrido por la Base Aérea Las Palmas, ante miles de fieles que acudieron a recibirlo. (Foto: Hugo Perez/@photo.gec)

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    El papa León XIV saluda sonriente y levanta las manos en señal de bendición desde el papamóvil, durante su recorrido por la Base Aérea Las Palmas, ante miles de fieles que acudieron a recibirlo. (Foto: Hugo Perez/@photo.gec)

  • León XIV recorre en papamóvil las instalaciones de la Base Aérea Las Palmas, mientras saluda a los miles de fieles que se congregaron para recibirlo. (Foto: Hugo Perez/@photo.gec)
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    León XIV recorre en papamóvil las instalaciones de la Base Aérea Las Palmas, mientras saluda a los miles de fieles que se congregaron para recibirlo. (Foto: Hugo Perez/@photo.gec)

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    León XIV recorre en papamóvil las instalaciones de la Base Aérea Las Palmas, mientras saluda a los miles de fieles que se congregaron para recibirlo. (Foto: Hugo Perez/@photo.gec)

  • Fieles esperan la llegada del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas, donde se realizó el recorrido previo a la misa multitudinaria. (Foto: Hugo Perez/@photo.gec)
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    Fieles esperan la llegada del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas, donde se realizó el recorrido previo a la misa multitudinaria. (Foto: Hugo Perez/@photo.gec)

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    Fieles esperan la llegada del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas, donde se realizó el recorrido previo a la misa multitudinaria. (Foto: Hugo Perez/@photo.gec)

  • Personas de distintas edades se congregaron desde tempranas horas para participar en la última celebración litúrgica del pontífice durante su visita al Perú. (Foto: Hugo Perez/@photo.gec)
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    Personas de distintas edades se congregaron desde tempranas horas para participar en la última celebración litúrgica del pontífice durante su visita al Perú. (Foto: Hugo Perez/@photo.gec)

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    Personas de distintas edades se congregaron desde tempranas horas para participar en la última celebración litúrgica del pontífice durante su visita al Perú. (Foto: Hugo Perez/@photo.gec)

  • Una imagen religiosa y un altar fueron instalados en el estrado principal de la Base Aérea Las Palmas, escenario de la misa multitudinaria que presidió León XIV. (Foto: Hugo Perez/@photo.gec)
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    Una imagen religiosa y un altar fueron instalados en el estrado principal de la Base Aérea Las Palmas, escenario de la misa multitudinaria que presidió León XIV. (Foto: Hugo Perez/@photo.gec)

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    Una imagen religiosa y un altar fueron instalados en el estrado principal de la Base Aérea Las Palmas, escenario de la misa multitudinaria que presidió León XIV. (Foto: Hugo Perez/@photo.gec)

  • Miles de asistentes ocuparon los diferentes sectores del recinto militar para participar en la celebración religiosa y recibir la bendición del santo padre. (Foto: Hugo Perez/@photo.gec)
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    Miles de asistentes ocuparon los diferentes sectores del recinto militar para participar en la celebración religiosa y recibir la bendición del santo padre. (Foto: Hugo Perez/@photo.gec)

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    Miles de asistentes ocuparon los diferentes sectores del recinto militar para participar en la celebración religiosa y recibir la bendición del santo padre. (Foto: Hugo Perez/@photo.gec)

  • Con carteles y muestras de cariño, los fieles expresaron su entusiasmo por la visita del papa León XIV y esperaron su paso por la base aérea. (Foto: Hugo Perez/@photo.gec)
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    Con carteles y muestras de cariño, los fieles expresaron su entusiasmo por la visita del papa León XIV y esperaron su paso por la base aérea. (Foto: Hugo Perez/@photo.gec)

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    Con carteles y muestras de cariño, los fieles expresaron su entusiasmo por la visita del papa León XIV y esperaron su paso por la base aérea. (Foto: Hugo Perez/@photo.gec)

  • Religiosas de distintas congregaciones también participaron en la multitudinaria jornada de fe que congregó a miles de personas en Santiago de Surco. (Foto: Hugo Perez/@photo.gec)
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    Religiosas de distintas congregaciones también participaron en la multitudinaria jornada de fe que congregó a miles de personas en Santiago de Surco. (Foto: Hugo Perez/@photo.gec)

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    Religiosas de distintas congregaciones también participaron en la multitudinaria jornada de fe que congregó a miles de personas en Santiago de Surco. (Foto: Hugo Perez/@photo.gec)

  • Los asistentes se protegieron del intenso brillo solar con gorros y sombreros mientras esperaban la misa y el paso del papamóvil. (Foto: Hugo Perez/@photo.gec)
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    Los asistentes se protegieron del intenso brillo solar con gorros y sombreros mientras esperaban la misa y el paso del papamóvil. (Foto: Hugo Perez/@photo.gec)

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    Los asistentes se protegieron del intenso brillo solar con gorros y sombreros mientras esperaban la misa y el paso del papamóvil. (Foto: Hugo Perez/@photo.gec)

  • Una multitud de fieles procedentes de distintas regiones del país se congregó en la Base Aérea Las Palmas para despedir al pontífice en su última actividad litúrgica en el Perú. (Foto: Hugo Perez/@photo.gec)
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    Una multitud de fieles procedentes de distintas regiones del país se congregó en la Base Aérea Las Palmas para despedir al pontífice en su última actividad litúrgica en el Perú. (Foto: Hugo Perez/@photo.gec)

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    Una multitud de fieles procedentes de distintas regiones del país se congregó en la Base Aérea Las Palmas para despedir al pontífice en su última actividad litúrgica en el Perú. (Foto: Hugo Perez/@photo.gec)

  • Religiosas y personal de apoyo participaron en la organización de la jornada en la Base Aérea Las Palmas, que recibió a miles de fieles durante la visita papal. (Foto: Hugo Perez/@photo.gec)
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    Religiosas y personal de apoyo participaron en la organización de la jornada en la Base Aérea Las Palmas, que recibió a miles de fieles durante la visita papal. (Foto: Hugo Perez/@photo.gec)

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    Religiosas y personal de apoyo participaron en la organización de la jornada en la Base Aérea Las Palmas, que recibió a miles de fieles durante la visita papal. (Foto: Hugo Perez/@photo.gec)

Por Redacción EC

El papa León XIV inició a las 10:10 a. m. de este lunes 16 de noviembre un recorrido en papamóvil por los diferentes sectores de la Base Aérea Las Palmas, en el distrito de Santiago de Surco, donde miles de fieles se congregaron para recibirlo antes de la misa multitudinaria programada para las 10:30 a. m.

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