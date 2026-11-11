El SAT no atenderá por desvíos en el Centro Histórico de Lima y mantendrá atención en sedes descentralizadas. (Foto: SAT)
El SAT no atenderá por desvíos en el Centro Histórico de Lima y mantendrá atención en sedes descentralizadas. (Foto: SAT)
Por Redacción EC

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Lima garantiza la continuidad de sus servicios a través de sus canales digitales los días 11 y 12 de noviembre por la visita del papa León XIV a la capital. La entidad adopta esta medida frente al cierre de vías y restricciones de tránsito en el Centro Histórico.

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