El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Lima garantiza la continuidad de sus servicios a través de sus canales digitales los días 11 y 12 de noviembre por la visita del papa León XIV a la capital. La entidad adopta esta medida frente al cierre de vías y restricciones de tránsito en el Centro Histórico.

Durante ambas jornadas, la sede principal del Jr. Camaná 370 suspende la atención presencial para evitar desplazamientos de los contribuyentes. Los usuarios pueden tramitar solicitudes mediante la mesa de partes digital la plataforma web y la Agencia Virtual SAT, las cuales funcionan las 24 horas del día. Además, la central telefónica Aló SAT atiende en su horario regular en el número 315 2400 para resolver consultas sobre impuesto vehicular, predial, arbitrios y papeletas.

La Municipalidad de Lima estableció el plan de desvíos para resguardar la seguridad durante las actividades en la Plaza Mayor y sus alrededores. La comuna prevé la asistencia de entre 11,000 y 15,000 personas a los eventos en dicha zona.

Por su parte, el SAT de Lima confirma que las agencias descentralizadas y los depósitos vehiculares mantienen sus actividades en sus horarios habituales. De este modo, los ciudadanos que requieren realizar gestiones de manera presencial pueden acudir a dichos locales con normalidad.

Llegada del papa León XIV a Lima

El Sumo Pontífice llega a Lima este miércoles 11 de noviembre a las 5:30 p.m. en el Grupo Aéreo N° 8, en la Av. Faucett, en el Callao. Posteriormente, realiza su recorrido por las avenidas Faucett, La Marina y Brasil en un vehículo cerrado para luego abordar el papamóvil a la altura de la basílica María Auxiliadora, en Breña, rumbo a Palacio de Gobierno. La agenda del día concluye en el Gran Teatro Nacional, en San Borja, donde sostiene una reunión con autoridades a las 7:45 p.m.

Mañana jueves 12 de noviembre, el Santo Padre parte hacia el Centro de Lima y aborda el papamóvil en el Centro Cívico. Durante la mañana, realiza una parada en el Monasterio de Las Nazarenas para orar ante la imagen del Señor de los Milagros, sostiene un encuentro con los obispos en el Palacio Arzobispal y encabeza la hora media en la Basílica Catedral.

Finalmente, el papa León XVI preside el Encuentro sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano a las 11:30 a.m. en la Plaza de Armas.