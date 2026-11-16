El papa León XIV se despidió del pueblo peruano y del más de millón de personas que acudió a verlo en la Base Aérea Las Palmas con sentidas palabras. En su discurso al finalizar la ceremonia, resaltó que durante su visita al país se sintió como en casa.

“Al final de mi visita no tengo palabra para expresar la profunda gratitud al Señor por los abundantes dones y gracias que ha derramado en estos días vividos en comunión. ¡Gracias Perú!“, exclamó tras las frases que tuvo el arzobispo Carlos Castillo.

El pontífice agradeció a las autoridades y organizadores, así como a los colaboradores y voluntarios que participaron en su gira por el país en el que pasó gran parte de su vida. Este saludo lo hizo extensivo a los medios y a la población que lo acompañaron “en la llanura, y también en las montañas, en la Amazonía y en todo el Perú”.

“Me he sentido como en casa y me ha recordado que la Iglesia es de verdad una familia. Aquí me enseñaron a ser obispo y ahora aprendí un poquito más a servir como sucesor de Pedro. Me llevo el grato recuerdo de las sonrisas de los niños que saludé en las calles y plazas, la contagiosa alegría de los jóvenes, la calidez de las familias, la ternura de los abuelitos y abuelitas que no faltaron a nuestra cita. Sus cantos, danzas coloridas, los aromas de sus sahumerios han fortalecido mi pasión por la misión hasta los confines del mundo”, agregó el Santo Padre.

No tengo palabras para expresar la profunda gratitud al Señor por estos días vividos en comunión. Agradezco a todas las personas y comunidades que hicieron posible este #ViajeApostólico. He venido a anunciarles a Cristo, y me llevo el testimonio de la fe y la devoción que siempre admiré en ustedes. Renovados por la alegría de nuestro encuentro, sigamos orando, juntos en la distancia, a Jesús, nuestro Camino, Verdad y Vida. ¡Que Dios te bendiga, mi Perú! — Papa León XIV (@Pontifex_es) November 16, 2026

En medio de ovaciones y aplausos, así como de cánticos que proclamaban que el Papa es peruano, León XIV procedió a pedir que la oración siga presente en el pueblo. “He venido a anunciarles a Cristo y me llevo el testimonio de la fe y la devoción que siempre admiré en ustedes. Queridos hermanos y hermanas, renovado por la alegría de nuestro encuentro, sigamos orando juntos en la distancia a Jesús, nuestro camino, verdad y vida (...) Que Dios te bendiga mi Perú, que María te cubra con su manto”.