El papa León XIV brindó un sentido discurso breve al finalizar la misa en la base Las Palmas. (TVPerú)
El papa León XIV brindó un sentido discurso breve al finalizar la misa en la base Las Palmas. (TVPerú)
Por Redacción EC

El papa León XIV se despidió del pueblo peruano y del más de millón de personas que acudió a verlo en la Base Aérea Las Palmas con sentidas palabras. En su discurso al finalizar la ceremonia, resaltó que durante su visita al país se sintió como en casa.

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