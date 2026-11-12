El líder de la Iglesia católica agradeció las muestras de afecto, solicitando elevar plegarias por el fin de los conflictos internacionales. (Fotos: Julio Reaño/@photo.gec)
El líder de la Iglesia católica agradeció las muestras de afecto, solicitando elevar plegarias por el fin de los conflictos internacionales. (Fotos: Julio Reaño/@photo.gec)
Por Redacción EC

Este miércoles 11 de noviembre, el papa León XIV llegó a la Nunciatura Apostólica, sede diplomática del Vaticano en Lima, ubicada en Jesús María, donde se dirigió a los fieles reunidos y expresó su agradecimiento por la multitudinaria bienvenida.

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