Este miércoles 11 de noviembre, el papa León XIV llegó a la Nunciatura Apostólica, sede diplomática del Vaticano en Lima, ubicada en Jesús María, donde se dirigió a los fieles reunidos y expresó su agradecimiento por la multitudinaria bienvenida.

Tras arribar procedente de Buenos Aires, el Sumo Pontífice inició su agenda con una reunión junto a la presidenta Keiko Fujimori en Palacio de Gobierno. Posteriormente, acudió al Gran Teatro Nacional para pronunciar su primer mensaje oficial en el país.

El Santo Padre pernoctará este miércoles 11 de noviembre en la Nunciatura Apostólica en Lima (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)

El llamado a la paz del papa León XIV

Minutos después de ingresar a la Nunciatura en compañía del nuncio apostólico en el Perú, monseñor Paolo Rocco Gualtieri, el papa salió al balcón para ofrecer un breve mensaje a los asistentes, quienes lo esperaban desde las 2 p. m. con banderas, pancartas, cánticos y bailes.

“¡Muy buenas noches, Lima! ¡Buenas noches, Perú! Pues no tengo palabras para agradecer esta acogida tan calurosa al haber vuelto hoy a mi casa. Aquí estoy en casa”, expresó León XIV al iniciar su intervención frente a jóvenes voluntarios, religiosas de diversas congregaciones y delegaciones procedentes de Bolivia y Chile.

Papa León XIV saluda a los fieles católicos desde el balcón de la Nunciatura Apostólica y da la bendición: "He vuelto a mi casa" Mantente informado en la WEB ► https://t.co/WAgcNzGC9I https://t.co/kNyZwj10uX — Canal N (@canalN_) November 12, 2026

Durante su mensaje, el líder de la Iglesia católica agradeció las muestras de afecto, solicitando elevar plegarias por el fin de los conflictos internacionales.

“Pido sus oraciones muy sinceramente por la paz del mundo, por la paz en todos los países. Que sepamos ser constructores de unidad, promotores de reconciliación y que creyamos profundamente en la paz”, manifestó.

Asimismo, destacó la importancia de fortalecer la unión dentro de los hogares e impartió su bendición a los presentes y a sus seres queridos, luego de rezar junto a ellos el padrenuestro.

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Papa León XIV a fieles reunidos en la Nunciatura: “Que la fiesta siga, pero no toda la noche”

Antes de despedirse, y en un tono más cercano, León XIV pidió a los fieles considerar el descanso de los vecinos de Jesús María y sugirió moderar la celebración para evitarles molestias.

“Es que algunos tienen sus ventanas por este lado y quieren dormir y quieren un poco de paz. Entonces, por un tiempo todavía puede seguir la fiesta, pero no toda la noche, porque si no mañana no va a haber paz”, comentó entre aplausos y risas de los asistentes.

El Papa León XIV tuvo una reunión con la presidenta del Perú Keiko Fujimori tanto en Palacio de Gobierno como en el Gran Teatro Nacional | Foto: Archivo EC

En la Nunciatura Apostólica, la atención interna está a cargo de las hermanas canonesas, mientras que la seguridad permanece resguardada por la Guardia Suiza Pontificia y la Policía Nacional del Perú.