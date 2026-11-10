La imagen del Señor de los Milagros se trasladará el 15 de noviembre desde el Santuario de Las Nazarenas hasta la Base Aérea Las Palmas para participar en la misa del papa León XIV del día siguiente. El desplazamiento se inicia a las 7:00 a.m. a bordo del Nazareno Móvil y la ruta atraviesa seis distritos de Lima.

El mayordomo general de la Hermandad del Señor de los Milagros, José Luis Toledo, informó a RPP que la movilización responde a una indicación del arzobispado de Lima. “Sí fue una propuesta o una indicación directa de monseñor Carlos Castillo, quien me llamó y me dijo que preparara todo para hacer el traslado de la imagen del Señor de los Milagros a Las Palmas”.

El trayecto de ida, que durará unas 5 horas, abarca las avenidas Tacna, Garcilaso, Bolivia, Paseo de la República, José Gálvez, Manuel Segura, Prolongación Iquitos, Javier Prado, Rivera Navarrete, Canaval y Moreyra, República de Panamá y Tomás Marsano. Posteriormente, el vehículo ingresa a la Av. Surco, continúa por la auxiliar de la Vía Expresa Sur y entra a la base Las Palmas por el Jr. Soto Bermeo.

💜 ¡El Cristo Moreno recorrerá Surco! Este domingo 15 de noviembre, el Señor de los Milagros llegará a nuestro distrito en su Nazareno Móvil rumbo a la Base Aérea Las Palmas. 🎥 Dale play y conoce la ruta de su recorrido. #SurcoEstáMejorYSeNota https://t.co/4DtwMQcztT — Municipalidad de Santiago de Surco (@munisurco1) November 10, 2026

El Nazareno Móvil se desplazará a una velocidad de 4 km/h o 5 km/h durante el avance para facilitar la presencia de los vecinos. “La intención es que la gente, los vecinos por donde vamos a pasar, puedan estar recibiendo la bendición de nuestro Señor de los Milagros. Para todos los vecinos, en las redes de la Hermandad del Señor de los Milagros, en todas las redes, hemos colgado el plano de la ruta, así como una animación con las calles por donde va a pasar y lo que se quiere es precisamente que los vecinos estén recibiendo al Señor de los Milagros a su paso, vamos a ir a 4 km/h o 5 km/h para que todos puedan recibirlos”.

Ruta de retorno del Señor de los Milagros tras la misa del papa León XIV

El retorno del Señor de los Milagros hacia el Santuario de Las Nazarenas se ha programado para el 16 de noviembre entre las 4:00 p.m. y las 5:00 p.m. La comitiva aguardará la salida de los asistentes a la misa de la Base Aérea Las Palmas para despejar las avenidas.

“En el regreso tenemos que esperar que las casi 1′200,000 personas salgan del recinto y no solamente eso, porque tenemos que esperar que también las calles se queden libres, porque si no, no podemos pasar. Entonces le estimamos que entre 4:00 y 5:00 de la tarde ya iniciamos el retorno al Convento de Las Nazarenas”, detalló el mayordomo de la hermandad.

El trazado de regreso recorre las avenidas Canaval y Moreyra, Petit Thouars, 28 de Julio, Washington y Tacna hasta el punto de origen. “El recorrido es muy parecido, solamente que cuando lleguemos a Canaval y Moreyra, seguimos de frente hasta la avenida Petit Thouars, agarramos todo Petit Thouars hasta 28 de Julio, doblamos a la izquierda, Washington, de frente, nos vamos por todo Washington, hay una cuadra que nos metemos en contra y llegamos a la avenida Tacna y de ahí ya al Convento de Las Nazarenas”.