Imagen del Señor de los Milagros se trasladará por varios distritos en el Nazareno Móvil este 15 y 16 de noviembre. (Foto: Andina)
Imagen del Señor de los Milagros se trasladará por varios distritos en el Nazareno Móvil este 15 y 16 de noviembre. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La imagen del Señor de los Milagros se trasladará el 15 de noviembre desde el Santuario de Las Nazarenas hasta la Base Aérea Las Palmas para participar en la misa del papa León XIV del día siguiente. El desplazamiento se inicia a las 7:00 a.m. a bordo del Nazareno Móvil y la ruta atraviesa seis distritos de Lima.

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