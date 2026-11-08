El papa León XIV visitará el Perú del 11 al 16 de noviembre. (Foto: EFE/ Gastón Britos)
El papa León XIV visitará el Perú del 11 al 16 de noviembre. (Foto: EFE/ Gastón Britos)
Por Redacción EC

Desde este lunes 9 de noviembre la plataforma Teleticket habilitará las entradas para aquellos jóvenes que deseen participar en la vigilia de oración que el papa León XIV encabezará en el Estadio Nacional de Lima este jueves 12.

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