Desde este lunes 9 de noviembre la plataforma Teleticket habilitará las entradas para aquellos jóvenes que deseen participar en la vigilia de oración que el papa León XIV encabezará en el Estadio Nacional de Lima este jueves 12.

Como se recuerda, la actividad encabezada por el pontífice está dirigido a personas de entre 16 y 35 años, y que pertenezcan o no a un grupo parroquial. Será un encuentro de oración, música y diálogo.

Se trata de un espacio de diálogo en el que el pontífice buscará escuchar las inquietudes, dudas y esperanzas de los jóvenes del Perú, además de fortalecer su fe y confianza en el futuro.

Las entradas gratuitas y nominativas estarán disponibles a través de Teleticket desde este lunes 9 de noviembre, hasta completar el aforo máximo de 52.000 asistentes previstos para la actividad.

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Los tiques serán intransferibles, por lo que, al momento de ingresar deberán mostrar su pase (físico o digital) y documento de identidad. Cada participante podrá obtener una sola entrada.

En el caso de los menores de 16 y 17 años, deberán presentar una declaración jurada proporcionada por la plataforma, en la que se confirme que asistirán acompañados de un familiar.

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Ese día las puertas del Estadio Nacional se abrirán a las 11:00 a. m., mientras que la vigilia de oración junto al papa León XIV comenzará a las 6:00 p. m.

Entradas intransferibles

Quienes no puedan asistir a esta actividad por diversos motivos no podrán ceder su entrada a un familiar o ser querido, ya que los boletos son intransferibles y están vinculados a los datos personales registrados previamente por cada asistente.

Según informó el Arzobispado de Lima, será indispensable presentar el documento de identidad en la puerta del recinto el día del evento, garantizando que el acceso sea gratuito.

¿Cómo obtener las entradas?

Los interesados deberán ingresar a Teleticket.com.pe, iniciar sesión o crear una cuenta, buscar el evento denominado “Vigilia de los Jóvenes con el Papa León XIV” y consignar sus nombres, apellidos y número de DNI o carné de extranjería.

Los datos tendrán que coincidir exactamente con el documento físico que presentarán el día de la actividad. Al terminar el registro, deberán ingresar a la sección “Mis Compras” para comprobar que el pase se generó correctamente.

Para ingresar al Estadio Nacional los participantes deberán llevar su entrada, impresa o en el celular, y presentar su documento de identidad físico para verificar la información registrada.