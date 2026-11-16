El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que durante la misa del papa León XIV en la base aérea Las Palmas de Surco, este lunes 16 de noviembre, se registró una temperatura del aire de hasta 31 °C.

A través de su cuenta institucional en “X” (antes Twitter), refirió que también se reportó una humedad relativa del 64 % y vientos de 8,3 km/h en este recinto ubicado en el distrito de Santiago de Surco.

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“Mediante una estación meteorológica móvil instalada en Las Palmas, el Senamhi monitoreó en tiempo real las condiciones atmosféricas durante la celebración eucarística, proporcionando información precisa y actualizada sobre el comportamiento del tiempo en este sector de Lima”, subrayó.

📡 Durante la misa de despedida del Santo Padre, el SENAMHI registró una temperatura del aire de 31 °C, una humedad relativa del 64 % y vientos de 8,3 km/h en este recinto ubicado en Santiago de Surco. — Senamhi (@Senamhiperu) November 16, 2026

En su reporte del clima, detalló que Lima Metropolitana la sensación térmica alcanzó hoy los 35 °C, principalmente en los distritos de La Molina y Carabayllo.

La entidad mencionó que a las 14:00 horas, la temperatura del aire alcanzó los 32.8 °C en los distritos de Carabayllo, 31.2 °C en La Molina y 30.8 °C en Jesús María.

☀️ #Ahora #Minam #Senamhi | En Lima, la sensación térmica alcanza hasta los 35 °C, principalmente en los distritos de La Molina y Carabayllo. 🌡 Asimismo, a las 14:00 horas, la temperatura del aire alcanzó los 32.8 °C en Carabayllo, 31.2 °C en La Molina y 30.8 °C en Jesús María. https://t.co/SB5cq0l1o1 — Senamhi (@Senamhiperu) November 16, 2026

El papa León XIV se despidió del pueblo peruano y del más de millón de personas que acudió a verlo en la Base Aérea Las Palmas con sentidas palabras. En su discurso al finalizar la ceremonia, resaltó que durante su visita al país se sintió como en casa.

“Al final de mi visita no tengo palabra para expresar la profunda gratitud al Señor por los abundantes dones y gracias que ha derramado en estos días vividos en comunión. ¡Gracias Perú!”, exclamó tras las frases que tuvo el arzobispo Carlos Castillo.