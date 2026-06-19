El papa León XIV regresará al Perú en noviembre de este año. Así lo confirmó este jueves el presidente José María Balcázar, tras sostener una audiencia privada con el santo padre en el Vaticano, encuentro que se prolongó por cerca de dos horas y en el que se abordaron tanto aspectos vinculados a la próxima visita pastoral como diversos temas de la coyuntura nacional e internacional.

De acuerdo con lo informado por el mandatario, la llegada del líder de la Iglesia Católica está prevista para la primera quincena de noviembre y su permanencia en territorio peruano se extendería entre ocho y diez días. No obstante, el Ejecutivo buscará plantear la posibilidad de prolongar la estadía del pontífice para ampliar su agenda en el país.

Un recorrido que incluirá cinco ciudades

Según detalló Balcázar, León XIV visitará Lima, Piura, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, en un itinerario que aún continúa en fase de definición por parte de la oficina del Vaticano encargada de organizar los viajes papales.

La capital peruana será el punto de ingreso del pontífice al país y el Callao figura entre las jurisdicciones contempladas dentro de sus actividades oficiales. En el norte, el recorrido incluirá Piura y un paso especial por Sullana, mientras que Chiclayo se perfila como uno de los destinos centrales de la visita debido al estrecho vínculo que el papa mantiene con esta ciudad.

El impresionante mural del Papa León XIV que ya llama la atención en Chiclayo. (Foto: Facebook)

Juan José Dioses, director de Comunicaciones y portavoz oficial del Arzobispado de Lima, explicó que, aunque el Vaticano aún no ha oficializado el itinerario definitivo, la participación de la capital es prácticamente un hecho debido a que alberga la Nunciatura Apostólica, sede diplomática de la Santa Sede en el país y lugar donde tradicionalmente se hospeda el Santo Padre durante sus visitas oficiales.

“Es claro que pasará por Lima, como también pasará por Chiclayo. Llegará a Lima porque en Lima se encuentra la sede oficial, la nunciatura apostólica, que es la embajada del Vaticano en el Perú, donde el Santo Padre se alojará. Entonces, la intervención de Lima es muy importante porque seguramente habrá muchas actividades que el Papa realice aquí, en la ciudad, además de las protocolares que debe hacer en su calidad de jefe de Estado”, sostuvo.

Además, la agenda preliminar considera desplazamientos hacia Cusco y Pucallpa. Paralelamente, el Gobierno informó que existen altas probabilidades de incorporar a Puno e Iquitos al recorrido, aunque ello dependerá de las evaluaciones logísticas y de seguridad que realice el equipo organizador de la Santa Sede.

Chiclayo, una escala cargada de simbolismo

De todas las ciudades contempladas, Chiclayo aparece como uno de los escenarios más significativos de la visita. Balcázar relató que durante la reunión en el Vaticano el pontífice recordó con especial afecto su paso por la región lambayecana y manifestó su entusiasmo por reencontrarse con sus habitantes.

“Ha sido muy generoso, se ha acordado de Chiclayo. Hemos dialogado de muchas cosas más allá de la política nacional, del arte culinario chiclayano, del loche, del cabrito, del arroz con pato. Está entusiasmado de volver a comer en Chiclayo”, afirmó el jefe del Estado.

Presidente Balcázar confirma visita del papa León XIV al Perú en noviembre. (Foto: Handout / VATICAN MEDIA / AFP)

Para Dioses, el vínculo entre León XIV y Chiclayo constituye uno de los elementos más significativos de esta visita. Recordó que el actual pontífice evocó públicamente a la ciudad norteña durante su primera aparición desde el balcón de la Plaza de San Pedro, pocos minutos después de ser elegido papa.

“El vínculo del Papa con Chiclayo quedó claro desde el primer momento que dio el balconazo en la Plaza de San Pedro, cuando siendo estadounidense de origen eligió y decidió que sus primeras palabras en castellano estén dirigidas a su querida diócesis de Chiclayo. Recordando el origen, el punto de partida y la experiencia muy marcada que hay con el pueblo chiclayano”, señaló.

Juan José consideró que el eventual reencuentro del pontífice con la población lambayecana despertará interés internacional. “Los ojos del mundo van a poder ver ese reencuentro de Robert Prevost con el pueblo chiclayano”, afirmó.

Asimismo, el Ejecutivo ha ofrecido facilitar un traslado en helicóptero para que León XIV pueda visitar los distritos altoandinos de Incahuasi y Cañaris, donde habitan comunidades quechuahablantes. De concretarse, este encuentro representaría uno de los momentos más emblemáticos de la gira pastoral, al acercar al pontífice a poblaciones históricamente alejadas de los grandes circuitos oficiales.

Para Kurt Mendoza, ex jefe de Prensa y Comunicaciones de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP), un eventual encuentro con comunidades quechuahablantes y poblaciones alejadas respondería a una de las prioridades pastorales que la Iglesia ha reforzado durante los últimos años, poner en el centro a quienes históricamente han permanecido invisibilizados.

Kurt Mendoza, especialista en temas de la Iglesia. (Foto: Difusión Canal N). / Diego Aquino Pedraza

“El Vaticano le ha dado mucho énfasis al tema de los pueblos originarios. La Iglesia quiere rescatar el valor, la cultura y el saber ancestral de estas poblaciones que han sabido conservar su historia a través de los años”, explicó.

En esa línea, sostuvo que acercarse a territorios marcados por la exclusión constituye también una expresión concreta del mensaje evangélico. “Jesucristo estuvo con los más pobres, con los más olvidados y con los más excluidos de la sociedad (...). Eso es lo que finalmente esconde el ir hacia estos pueblos originarios que tienen diversas condiciones de pobreza, exclusión y marginación”, afirmó.

Lambayeque prepara una misa multitudinaria

Los preparativos para recibir al santo padre ya han comenzado en diversas regiones. En Lambayeque, las autoridades regionales trabajan en la organización de una misa masiva que podría congregar a miles de fieles provenientes de distintos puntos del país.

El gerente regional de Comercio Exterior y Turismo de Lambayeque (Gercetur), Félix Mio, confirmó que se ha seleccionado un terreno de aproximadamente 3 mil hectáreas ubicado en las pampas de Reque como escenario de la celebración eucarística.

Al centro de las pampas se implementará un altar mayor con una superficie geométrica de 100 por 100 metros. Esta superestructura albergará a un coro eclesiástico masivo, así como a miles de invitados oficiales de la Conferencia Episcopal y el Gobierno Central. Foto: Andina

El espacio forma parte del área destinada al futuro parque industrial de Reque y ya se evalúan aspectos relacionados con la instalación del estrado principal, accesos, servicios básicos y medidas de seguridad necesarias para albergar uno de los eventos religiosos más importantes de los últimos años en el país.

Un llamado a la unidad en medio de la polarización

Más allá de los aspectos protocolares, Balcázar reveló que la conversación con León XIV estuvo marcada por reflexiones sobre la situación política y social del Perú.

Según explicó el mandatario, el papa expresó su preocupación por el clima de confrontación y polarización que atraviesa el país, especialmente tras el reciente proceso electoral, e insistió en la necesidad de privilegiar el diálogo y la búsqueda de consensos.

Presidente Balcázar confirma visita del papa León XIV al Perú en noviembre. (Foto: Handout / VATICAN MEDIA / AFP)

“Él habla mucho de no ser Torre de Babel, que hacemos construcciones maniqueas y de momento, y queremos llegar al cielo, y no nos damos cuenta que la realidad nos exige otras cosas”, señaló Balcázar al recordar las palabras del pontífice.

El portavoz del Arzobispado de Lima coincidió en que el llamado a la reconciliación podría convertirse en uno de los mensajes centrales de la visita apostólica. Según indicó, León XIV conoce profundamente la realidad peruana tras más de tres décadas de servicio pastoral en el país.

“Sin duda alguna. El Papa conoce bien nuestro país. Lo conoce al revés y al derecho. Ha estado más de 30 años con nosotros. Conoce lo bueno, lo malo y lo feo que tenemos como país”, afirmó.

Mendoza coincidió en que el contexto político convierte esta visita en una oportunidad excepcional para reconstruir puentes de diálogo entre los peruanos. A su juicio, el mensaje del pontífice podría cobrar especial relevancia luego de un proceso electoral altamente polarizado.

“Yo creo que va a ser importante su mensaje de unidad y su mensaje contra la polarización porque finalmente en la polarización perdemos todos. No solamente perdemos capacidad de diálogo, sino capacidad de entendimiento y de coordinar acciones para luchar contra la pobreza y todo tipo de exclusión”, manifestó.

El jefe del Estado agregó que León XIV exhortó a los líderes políticos a dejar de lado las actitudes “mediáticas” y trabajar con objetivos de largo plazo orientados al bien común y al fortalecimiento de la cohesión social.

“Está enterado perfectamente de todo lo que significan las elecciones que hemos tenido”, sostuvo el mandatario.

Migración, derechos humanos y minería ilegal en la agenda

Durante la audiencia también se abordaron temas de alcance regional y global. De acuerdo con Balcázar, el papa hizo un llamado a tratar el fenómeno migratorio desde una perspectiva humanitaria y con pleno respeto a la dignidad de las personas.

En ese contexto, consideró importante facilitar mecanismos de asistencia para los peruanos residentes en el extranjero y expresó su preocupación por la situación de las poblaciones migrantes.

Autoridades destruyeron campamentos y equipos utilizados para la extracción ilegal de oro en Madre de Dios. Foto: PCM.

Asimismo, el mandatario indicó que conversaron sobre el impacto de la minería ilegal en el Perú y la urgencia de combatir prácticas altamente contaminantes, como el uso de mercurio, debido a sus graves consecuencias para el medio ambiente y la salud pública.

Estos temas también fueron recogidos en el boletín difundido por la Santa Sede tras la reunión. El documento destacó la satisfacción por las buenas relaciones entre el Vaticano y el Perú, así como la voluntad compartida de fortalecerlas.

Comunicado de la Oficina de Prensa de la Santa Sede respecto a la visita del presidente José María Balcázar al santo padre León XIV. (Imagen: Boletín diario - oficina de prensa de la santa sede). / Diego Aquino Pedraza

Además, precisó que ambas autoridades intercambiaron puntos de vista sobre la evolución socioeconómica del país, la promoción del bien común, el diálogo político, la cohesión social y los desafíos derivados de la minería ilegal.

Expectativa por una visita histórica

A casi cinco meses de concretarse el viaje, las autoridades peruanas y el Vaticano continúan afinando los detalles de una visita que promete movilizar a miles de fieles y convertir al Perú en el centro de atención del mundo católico.

Presidente Balcázar confirma visita del papa León XIV al Perú en noviembre. (Foto: Handout / VATICAN MEDIA / AFP). / HANDOUT

Aunque el programa definitivo aún no ha sido oficializado, la confirmación del retorno de León XIV ha originado que las ciudades incluidas en el recorrido empiecen a trabajar en su futura llegada, especialmente en aquellas donde el pontífice desarrolló parte de su labor pastoral y mantiene un fuerte vínculo afectivo.

Dioses destacó que la llegada del Santo Padre trasciende el ámbito estrictamente religioso y constituye un acontecimiento de esperanza para una sociedad golpeada por la violencia, la polarización y la desconfianza institucional.

Juan José Dioses, director de Comunicaciones y portavoz oficial del Arzobispado de Lima (Foto: Difusión Facebook/PUCP). / Diego Aquino Pedraza

“Dios ha puesto sus ojos en el Perú a través de la elección de Robert Prevost como Papa León XIV. Y ese Papa está viniendo hacia nosotros, nos quiere hablar, quiere encontrarse con su pueblo y es signo de esperanza y reconciliación no solamente para la Iglesia sino para toda la sociedad”, manifestó.

Más allá del impacto religioso y mediático, Mendoza consideró que la visita del pontífice debería dejar un legado de esperanza y reflexión colectiva en el país.

“El Papa tiene que venir a remover conciencias y lograr unos mínimos puntos de entendimiento entre peruanos, porque todos sabemos que sin esos puntos mínimos no vamos a avanzar hacia ningún lado”, señaló.

También destacó el valor simbólico que representa la figura de León XIV para el Perú. “Es motivo de orgullo que una figura religiosa formada en el Perú haya llegado al lugar más alto de la Iglesia, no como un signo de poder, sino como un signo de servicio a los demás”, afirmó.