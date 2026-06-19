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Resumen

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El papa León XIV regresará al Perú en noviembre de este año. Así lo confirmó este jueves el presidente José María Balcázar, tras sostener una audiencia privada con el santo padre en el Vaticano, encuentro que se prolongó por cerca de dos horas y en el que se abordaron tanto aspectos vinculados a la próxima visita pastoral como diversos temas de la coyuntura nacional e internacional.

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