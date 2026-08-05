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El Papa León XIV se dirigirá a Latinoamérica en un recorrido que lo hará visitar cuatro regiones del Perú. (Foto: EFE)
El Papa León XIV se dirigirá a Latinoamérica en un recorrido que lo hará visitar cuatro regiones del Perú. (Foto: EFE)
/ GIUSEPPE LAMI
Por Agencia EFE

El papa León XIV viajará a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre, aceptando la invitación de los Jefes de Estado y de las Autoridades eclesiásticas de esos respectivos países, informó este miércoles el portavoz vaticano, Matteo Bruni.

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