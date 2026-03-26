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Los inspectores municipales de tránsito son los autorizados a registrar infracciones de tránsito en el aplicativo Lima Reporta.
Los inspectores municipales de tránsito son los autorizados a registrar infracciones de tránsito en el aplicativo Lima Reporta.
Por Carlos Gonzales

Las multas impuestas a través de las fotopapeletas y por el aplicativo Lima Reporta han generado reacciones en los conductores y especialistas, pues consideran que se han aplicado en circunstancias no muy claras y porque consideran que dichas medidas tiene un fin recaudador antes que preventivo o educativo. Estos actos de fiscalización se han desarrollado gracias a los convenios suscritos por la Municipalidad de Lima y las comunas distritales.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.