Parada Militar: conoce el programa del tradicional desfile por Fiestas Patrias

Este lunes 29 de julio, desde las 7:30 de la mañana, la avenida Brasil vuelve a ser escenario de la Gran Parada y Desfile Cívico Militar por Fiestas Patrias.



Agrupamientos de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional e instituciones públicas participarán del tradicional evento en marco de las celebraciones por el 198 aniversario de la independencia.

— Programa —

Según informó el Ministerio de Defensa, organizador del evento, la Parada Militar iniciará a las 7:35 a.m. con los honores a las autoridades militares y cívicas que asistirán: Comandante General de Armas, al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, a los comandantes generales de las Instituciones Armadas y Director General de la Policía Nacional, al Ministro del Interior, al Ministro de Defensa, al Presidente del Consejo de Ministros, al Presidente del Poder Judicial y al Presidente del Congreso de la República.



Se tiene previsto que a las 8:50 a.m. el Presidente de la República, Martín Vizcarra, pase revista a las tropas para que, a las 9:00 a.m., reciba los honores correspondientes y se inicie la ceremonia.

Después del izamiento del Pabellón Nacional e himno Nacional del Perú, el pase de las agrupaciones y destacamentos será en el siguiente orden:

PASACALLE CULTURAL

- Agrupamiento cultural y folclórico (Ministerio de Cultura)



DESFILE CÍVICO MILITAR

- Banda Conjunta de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú

- Primer Agrupamiento: Delegaciones Invitadas

Primer Sub agrupamiento: Delegaciones extranjeras e instituciones educativas

• Delegaciones extranjeras invitadas (Argentina, Ecuador, Chile, Colombia)

• Delegaciones de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos

• Instituciones Educativas: Guadalupe, Juana de Larco de Dammert y Teresa Gonzáles de Fanning

• Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas (IESTPFFAA)

• Universidades: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad Nacional de Ingeniería y Universidad Agraria La Molina)



Segundo Sub agrupamiento: Defensores de la Patria

• Batallón Perú

• GEIN

• Delegación de los mineros “Chavín de Huantar”

• Compañía Chavín de Huantar

• Unidades históricas de las Instituciones Armadas y Policía Nacional del Perú



Las graderías están listas. (Foto: Lino Chipana)

- Segundo agrupamiento: El Perú Primero (Trabajo multisectorial frente a desastres naturales)



• INDECI

• Entidades científicas: IGP, DHN – SENAMHI, IGN, CENEPRED, CONIDA, INGEMMET, ANA e IMARPE.

• Entidades de Primera Respuesta: MTC, AMBIENTE, MINEDU, MIDIS, CRP.

• Entidades de Salud: MINSA – SAMU y ESSALUD.

• Bomberos

• Compañías de Intervención Rápida para Desastres de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional.



- Tercer agrupamiento: Policía Nacional del Perú

- Cuarto agrupamiento: Marina de Guerra del Perú

- Quinto agrupamiento: Fuerza Aérea del Perú

- Sexto Agrupamiento: Ejército del Perú

- Séptimo Agrupamiento: Agrupamiento motorizado

- Octavo Agrupamiento: Agrupamiento Aéreo



FIN DEL DESFILE CÍVICO MILITAR

Honores de Despedida al Presidente de la República.

— Desvíos y rutas alternas —

El tránsito vehicular se restringirá desde la medianoche del domingo 28 hasta las 3 p.m. del día siguiente, desde la intersección de la avenida Javier Prado Oeste con la cuadra 32 de la avenida Brasil hasta la altura de la Plaza Bolognesi.



Ante esta situación, los conductores deberán circular por avenidas como Garcilaso de la Vega, Salaverry, 28 de Julio, Mariano Cornejo, Del Ejército, entre otras.

(Foto: MML)

Asimismo, los buses de los corredores Morado y Verde, que circulan en la avenida Brasil, modificarán su recorrido de la siguiente manera:



Los buses del servicio 404 del Corredor Morado, que circulan de este a oeste, solo llegarán hasta la plaza Grau. Compartirán el paradero del servicio alimentador Gamarra ubicado en la parte alta de la Estación Central del Metropolitano.



De otro lado, debido a que las avenidas Paseo Colón, Arica y la Plaza Bolognesi también estarán cerradas por la Gran Parada y Desfile Cívico Militar, los buses del servicio 508 del Corredor Verde desviarán su ruta. En el sentido este - oeste circularán por la av. Grau, Paseo de los Héroes Navales, jr. Lampa, jr. Pachitea, av. Uruguay y av. Venezuela para retomar su ruta. Para el regreso, las unidades irán por la av. Venezuela, jr. Aguarico, av. Bolivia, Paseo de los Héroes Navales y Plaza Grau y continuarán su recorrido habitual.

La Municipalidad de Lima indicó que a lo largo de dichas arterias se dispondrán 6 paraderos provisionales, en ambos sentidos, que contarán con orientadores para guiar a los usuarios. Pro Transporte invocó al público usuario a tomar las precauciones correspondientes.