Médicos del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, del Ministerio de Salud (Minsa), realizaron la primera implantación de estimulador cerebral a un paciente con parkinson en etapa avanzada.

A través de un comunicado, el Minsa detalló que se trata de un procedimiento de alta complejidad en el que se colocan dos estimuladores en puntos específicos del cerebro, los que van conectados a un generador de corriente para producir estimulación continua en el paciente y aliviar los síntomas de temblor y rigidez que produce el parkinson y otras enfermedades neurológicas.

“Es una fecha muy importante, dado que muchos pacientes vienen esperando un tratamiento. Se trata de la primera implantación de estimulador cerebral profundo que realizamos como Ministerio de Salud. Antes hemos realizado otro tipo de cirugías, pero esta no era posible por tratarse de un procedimiento de alto costo”, afirmó el neurocirujano del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, Carlos Vásquez Pérez.

El dispositivo se encuentra valorizado en 40.000 dólares y es fabricado en Estados Unidos y en Europa. En ese sentido, el especialista resaltó que todo el procedimiento lo cubrió, en su totalidad, el Seguro Integral de Salud (SIS).

Los pacientes que deseen someterse a dicha cirugía deben ser evaluados previamente por un neurólogo para que emita un diagnóstico de la etapa en la que se encuentra la enfermedad. Posteriormente, se le realizan exámenes y estudios preoperatorios para calificarlo como posible candidato.

El paciente

Raymundo Huamán vive con parkinson avanzado hace 12 años y fue seleccionado para la intervención, pues su calidad de vida se encuentra deteriorada: no responde al tratamiento, presenta efectos secundarios a la medicación, así como temblor y rigidez en diferentes zonas de su cuerpo.

“He dejado de hacer muchas cosas por esta enfermedad. No hablo bien, no puedo trabajar, bailar y hacer cosas cotidianas. Con esta intervención tengo la esperanza de que me ayudará a mejorar mi vida”, afirmó Human.