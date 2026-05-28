Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
El paro agrario y el bloqueo de carreteras persisten este jueves en diversas zonas del país pese al anuncio del Gobierno de un fondo de 150 millones de soles que ofreció el Ejecutivo a través de un próximo decreto de urgencia. Los manifestantes exigen la publicación inmediata de esta medida en el diario oficial El Peruano para evaluar el fin de la protesta.
TE PUEDE INTERESAR
- Conexión entre el Metropolitano y la Línea 2 estará lista en junio, pero recién podrá ser utilizada en dos años: así avanza la obra
- Senamhi alerta ola de calor en Perú: 14 regiones soportarán altas temperaturas desde el 27 de mayo
- Nadeska Widausky pide llevar su proceso por trata y otros delitos en Lima
- ONPE inició despliegue del material electoral: ¿Qué ha cambiado para evitar el caos y las denuncias de la primera vuelta?
- Exabogado de Liliana Ynaba y Percy Bravo explica cómo han conseguido evitar sentencias por estafa