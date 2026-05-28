El paro agrario y el bloqueo de carreteras persisten este jueves en diversas zonas del país pese al anuncio del Gobierno de un fondo de 150 millones de soles que ofreció el Ejecutivo a través de un próximo decreto de urgencia. Los manifestantes exigen la publicación inmediata de esta medida en el diario oficial El Peruano para evaluar el fin de la protesta.

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) anunció un presupuesto dividido en dos rubros específicos que se formalizará en un decreto de urgencia. El plan contempla 100 millones de soles para la compra directa de arroz a pequeños productores de la agricultura familiar. Los 50 millones restantes financian el mantenimiento de canales de riego y labores de descolmatación en las zonas afectadas.

José Pingo Bayona, vocero del Valle de Sechura, criticó la propuesta estatal. “El paro indefinido, hoy con más fuerza que nunca, ante la falta de interés y la desatención del Gobierno central, que nos ha dado una respuesta insuficiente”, dijo en declaraciones a Exitosa.

Paro agrario y bloqueo de carreteras persisten en regiones

Máximo Valdiviezo, presidente de la Junta de Usuarios del Medio y Bajo Piura, cuestionó la distribución del dinero. “Es el cuarto día que continuamos con el paro debido a la negativa y a la falta de respuestas claras del Gobierno”. Los productores piden que el monto total sirva únicamente para adquirir el grano.

“Mientras no tengamos el decreto ya publicado y firmado por el presidente de la República y lo evaluemos en qué nos favorece al agro, será decisión de los usuarios y agricultores”, dijo a su turno Macario Silva, dirigente del sector en Piura,

Los bloqueos afectan actualmente 13 puntos viales en nueve departamentos del territorio nacional. En Piura, los agricultores otorgaron una tregua temporal en el sector “El Trébol” de la Panamericana Norte hasta las 6:00 p. m. de hoy.