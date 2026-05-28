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Paro agrario se mantiene pese a ofrecimiento del Gobierno. (Foto: Andina)
Paro agrario se mantiene pese a ofrecimiento del Gobierno. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El paro agrario y el bloqueo de carreteras persisten este jueves en diversas zonas del país pese al anuncio del Gobierno de un fondo de 150 millones de soles que ofreció el Ejecutivo a través de un próximo decreto de urgencia. Los manifestantes exigen la publicación inmediata de esta medida en el diario oficial El Peruano para evaluar el fin de la protesta.

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