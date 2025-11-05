El paro de transportistas que se desarrolló este martes, 4 de noviembre, en rechazo a las extorsiones y los asesinatos de choferes, fue acatado de manera parcial por las empresas de transporte público de Lima y Callao , ya que en algunos puntos de la ciudad se notó la falta de buses, mientras que en otras zonas los ciudadanos sí pudieron trasladarse, pero con muchas dificultades.

La Policía impidió el avance de buses que se desplazaban en caravana hacia el Centro de Lima. (Foto: El Comercio)

Radiografía del paro de transportistas

El Comercio pudo constatar que en Lima norte el paro de transportistas sí tuvo impacto, ya que más del 90% de las unidades de transporte no salieron a circular, entre ellas las empresas Salamanca, El Rápido, Santa Cruz, Nueva América, Evipusa, entre otras. Las combis y custers no acataron la paralización y laboraron con normalidad. Las avenidas Túpac Amaru, Universitaria, Héroes del Cénepa (más conocida como Trapiche) y Panamericana Norte lucieron con menos unidades que en un día habitual.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

En el caso de la zona sur de Lima, el panorama era un poco distinto, ya que se veían unidades de las empresas Nuevo Perú, San Felipe Express, Real Star y Etsibosa transitando por la Vía de Evitamiento y Panamericana Sur. Muchos pasajeros optaban por trasladarse en buses o taxi colectivo hasta puntos de alto tránsito, como Puente Nuevo, Puente Alipio, Puente Benavides o Puente Primavera, para luego abordar otra unidad que los lleve hasta su destino.

Algunas empresas de transporte sí salieron a circular por la Vía de Evitamiento y la Panamericana Sur. (Foto: El Comercio)

En Lima este, que agrupa a distritos como San Juan de Lurigancho, Ate y Santa Anita, se apreció que hubo un mayor movimiento de personas debido a que las unidades conocidas como ‘Chosicanos’ sí salieron a circular por la Carretera Central y la avenida Nicolás Ayllón, pero realizaron un ligero incremento de sus tarifas. Los buses de las empresas La Zeta, Loritos y La 50 se sumaron al paro.

La situación en el Callao no fue diferente a las otras zonas de Lima, ya que se vio a gran cantidad de personas en los paraderos a la espera de abordar un bus durante largos minutos. Ese escenario fue aprovechado por los taxi colectivo para ofrecer traslados por las avenidas Faucett y La Marina. Otras personas optaron por utilizar el servicio del Aerodirecto.

El Metropolitano, las líneas 1 y 2 del Metro de Lima y Callao, así como los Corredores Azul, Morado y Rojo, funcionaron con normalidad, pero presentaron una alta afluencia de usuarios, sobre todo en hora punta. La Policía puso a disposición de los pasajeros 21 buses para ayudarlos en su traslado por la Vía de Evitamiento y Panamericana Sur.

Los incidentes del paro de transportistas en Lima y Callao

En el kilómetro 24 de la avenida Túpac Amaru, en el sector correspondiente a Carabayllo, un grupo de manifestantes quemó llantas en medio de la pista para impedir la circulación de los buses que no acataron el paro, pero la Policía desbloqueó la vía a los pocos minutos.

Los buses de las empresas de transporte público que paralizaron se desplazaron en caravana desde sus paraderos iniciales por vías como Universitaria, Panamericana Norte, Túpac Amaru y Vía de Evitamiento en su afán de llegar a la zona de Acho, pero en algunos puntos la Policía les cerró el paso, lo que causó congestión vehicular. En el cruce de las avenidas San Felipe y Túpac Amaru, la Policía impidió el avance de las unidades de las líneas Evipusa y Nueva América. De igual forma, agentes PNP en moto contuvieron el desplazamiento de los vehículos de la empresa El Rápido en la intersección de las avenidas 22 de Agosto y Universitaria.

Enla zona de Pro, en San Martín de Porres, y en la avenida Túpac Amaru, en Carabayllo, un grupo de mujeres, quienes lucieron polos y banderolas con mensajes en favor de la unidad de los transportistas y en rechazo a los asesinatos de choferes, realizó un plantón.

La empresa El Rápido fue una de las que acató el paro de este martes 4 de noviembre. (Foto: El Comercio)

Presidente Jerí anuncia “contrataque” contra bandas criminales

En medio del desarrollo del paro de transportistas, el presidente José Jerí acudió hasta la zona de Acho, en el Rímac, donde se concentraba la protesta, para dialogar con los dirigentes del sector transporte. Él estaba acompañado de varios integrantes del Gabinete Ministerial.

En un módulo itinerante de seguridad del Rímac, el vocero del gremio Transportistas Unidos, Martín Ojeda, pidió al mandatario la ampliación de la cobertura de atención del Seguro Integral de Salud (SIS) a los conductores que son víctimas del ataque de los extorsionadores, el otorgamiento de una subvención económica a la familia de los choferes asesinados por extorsionadores, así como apoyo a los hijos de las víctimas en el tema de la educación escolar y que se aplique de manera eficaz la prohibición de la circulación de dos personas en una moto

Por su parte, el jefe de Estado anunció que el Gobierno aplicará un “contrataque” hacia las bandas criminales tras ser identificadas y que buscan capturar a los delincuentes que ordenan los atentados contra los choferes de unidades de transporte público.

“Vamos a tomar -ya lo habíamos conversado en estos días con el Gabinete y ya anunciamos algunas ideas de lo que será- una estrategia mucho más contundente en un nivel más extenso, en un contrataque contra la delincuencia. Habiendo ya mapeado gran cantidad de bandas, identificados lugares y todo ello, se prepara un contrataque”, expresó Jerí ante los dirigentes de transporte.

El presidente José Jerí llegó hasta la zona de Acho para reunirse con los dirigentes de transporte. (Foto: El Comercio)

“La delincuencia, sabiendo las acciones que se vienen tomando, realiza ataques estratégicamente. Esos ataques se dan en un contexto de guerra, saben que estamos en guerra contra ellos, por lo que esas acciones, que toman horas antes, después de o durante, hay una mente que está detrás de ello, y esa mente es la que debemos encontrar. Ese es el enemigo común de todos”, agregó.

Martín Ojeda indicó que no esperaban la llegada a la zona de Acho del presidente José Jerí, ya que la invitación se la había formulado al titular de la PCM, Ernesto Álvarez, la noche del último miércoles.

Las reacciones de los dirigentes de los transportistas y de los choferes

Los dirigentes y representantes de los choferes de transporte público coincidieron en señalar que el paro fue acatado de manera parcial en Lima y Callao, pero que se sintió más en las zonas ubicadas a lo largo de la Vía de Evitamiento y las panamericanas Sur y Norte, pero que en los lugares periféricos hubo un mayor desplazamiento de unidades. También cuestionaron la reunión del mandatario con algunos dirigentes.

Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Transporte Urbano de Lima y Callao, afirmó a El Comercio que los dirigentes de transporte, en la reunión con el presidente José Jerí, trataron de sacar provecho político y económico a la protesta.

Martín Ojeda, vocero del gremio Transportistas Unidos, fue criticado por su protagonismo en el paro, ya que ha revelado su próxima postulación al Congreso. (Foto: El Comercio)

“Lo más preocupante es que hemos escuchado a los que han convocado al paro, en la reunión que sostuvieron de manera informal con el presidente, tratando de sacar ventaja para los Corredores (Complementarios) de Lima, lo cual desnuda la verdadera intención de estos señores. No es que conduelan con la muerte de una o dos personas”, afirmó el dirigente.

“Uno va a ser candidato al Congreso (en referencia a Martín Ojeda), los otros quieren sacar ventaja económica para sus grupos. Eso de que el paro va a solucionar las muertes, no es así, el paro ha sido utilizado de la manera más ruin por aquellos que lo han convocado”, agregó.

Miguel Palomino, presidente de la Asociación Nacional de Conductores, criticó que en la reunión sostenida entre los dirigentes de los transportistas y el mandatario José Jerí no haya sido convocado ningún vocero de los choferes, pese a que han sido los mayores perjudicados con ola de atentados a las unidades de transporte público y que sí plegaron a la protesta. Remarcó que también es necesario que se deroguen las leyes que, según dijo, favorecen la criminalidad.

Waldo Poma, dirigente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), criticó a Martín Ojeda por desarrollar una paralización sin tratar de consensuar con los otros gremios de transporte y de pretender “obtener réditos políticos” de cara a su postulación al Parlamento. Recordó que Martín Valeriano, expresidente de Anitra, ya dio un paso al costado debido a que postulará al Congreso.