La Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) dispuso que ante el “apagado de motores” que acatarán diversos gremios de transporte público este lunes 6 de octubre, las clases escolares en Lima Metropolitana se desarrollen en la modalidad virtual.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, indicó que la finalidad es garantizar la continuidad del servicio educativo y la protección integral de los estudiantes, docentes y personal administrativo.

“La DRELM monitoreará y coordinará, de forma permanente, con las instancias correspondientes para adoptar todas las medidas necesarias, a fin de garantizar la continuidad del servicio educativo y la protección integral de nuestros estudiantes, docentes y personal administrativo”, señaló.

Como se recuerda, el gremio de transporte formal de Lima y Callao anunció que este lunes 6 de octubre realizará un “apagado de motores” de 24 horas, tras el asesinato del conductor Daniel José Cedeño Alfonso, ocurrido en San Juan de Miraflores.

La medida fue confirmada por Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional del Transporte (CIT), quien explicó que el paro es una acción simbólica y pacífica ante la ola de violencia que afecta al sector.

“No habrá marchas ni bloqueos. Simplemente no saldremos a trabajar. Este apagado de motores es un grito de desesperación frente al terror que vivimos los transportistas”, declaró el dirigente de transporte.

El “apagado de motores” incluirá a las principales empresas formales de transporte urbano que operan en los conos norte, sur y este, así como en el Callao. Se trata del mismo gremio que en abril protagonizó el único paro en el que no circuló ningún bus formal en la capital.

¿Qué empresas acatarán la paralización?

A través de sendos comunicados enviados a este Diario, diversas empresas de transporte público de Lima y Callao anunciaron que acatarán la medida de protesta. Ellas son:

Etuchisa-Los Chinos.

El Rápido S.A.

Transportes Cruz del Centro S.A.

Vipusa.

41 S.A.

Ruta 1261

La 50.

Santa Catalina.

Evipusa.

Edilberto Ramos.

Consorcio Villa.

La Zeta.

El Cóndor SAC.

Transportes Huáscar S.A.

Los Loritos.