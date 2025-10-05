El ministro del Interior, Carlos Malaver, cuestionó que el asesinato del chofer extranjero en San Juan de Miraflores haya sido por un presunto caso de extorsión, razón por la cual diversos gremios de transporte público acatarán un “apagado de motores” este lunes 6 de octubre.

En diálogo con RPP Noticias, aseguró que existió un “ensañamiento” contra la víctima, identificada como Daniel José Cedeño Alfonso, de nacionalidad venezolana. Dijo que el occiso estaba separado y en proceso de divorcio.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

“Discúlpeme, pero es la información que me ha dado el jefe de región, el general Felipe. La víctima es de nacionalidad venezolana, quien en vida fue Daniel Cedeño Alfonso. Cinco casquillos impactaron en su cuerpo, lo que demuestra un ensañamiento contra esta persona”, expresó.

“Su esposa es de nacionalidad venezolana, se encuentran separados y en proceso de divorcio. Y es por eso que no podemos aventurarnos [a decir que fue víctima de extorsión]”, agregó.

Malaver también afirmó que el gerente de operaciones de la empresa Lipetsa, también conocida por sus usuarios como “Los Triángulos”, indicó que no ha sido víctima de amenazas o llamadas por temas de carácter extorsivo.

En ese sentido, el titular del Mininter subrayó que primero se debe analizar la línea de investigación y cuáles habrían sido las motivaciones del crimen, ocurrido el último sábado.

“Nos habían anunciado que, ante la pérdida de una nueva vida humana, iban a tomar la decisión de hacer su paro de motores. Y yo le indiqué claramente, y eso no lo va a negar el señor Martín Ojeda [director de la Cámara Internacional del Transporte, CIT] y los dieciséis que estaban ahí presentes, que no necesariamente el quitarle la vida a una persona es como consecuencia de motivos extorsivos”, acotó.

Nueva medida de protesta

Como se recuerda, el gremio de transporte formal de Lima y Callao anunció que este lunes 6 de octubre realizará un “apagado de motores” de 24 horas, tras el asesinato del conductor Daniel José Cedeño Alfonso, ocurrido en San Juan de Miraflores.

La medida fue confirmada por Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional del Transporte (CIT), quien explicó que el paro es una acción simbólica y pacífica ante la ola de violencia que afecta al sector.

“No habrá marchas ni bloqueos. Simplemente no saldremos a trabajar. Este apagado de motores es un grito de desesperación frente al terror que vivimos los transportistas”, declaró el dirigente de transporte.

El “apagado de motores” incluirá a las principales empresas formales de transporte urbano que operan en los conos norte, sur y este, así como en el Callao. Se trata del mismo gremio que en abril protagonizó el único paro en el que no circuló ningún bus formal en la capital.

¿Qué empresas acatarán la paralización?

A través de sendos comunicados enviados a este Diario, diversas empresas de transporte público de Lima y Callao anunciaron que acatarán la medida de protesta. Ellas son:

Etuchisa-Los Chinos.

El Rápido S.A.

Transportes Cruz del Centro S.A.

Vipusa.

41 S.A.

Ruta 1261

La 50.

Santa Catalina.

Evipusa.

Edilberto Ramos.

Consorcio Villa.

La Zeta.

El Cóndor SAC.

Transportes Huáscar S.A.

Los Loritos.