Lo que debía ser el mejor día de su vida, se convirtió en un mal recuerdo para una novia que tenía llegar a las 11 a.m. a la Municipalidad de Ate Vitarte para poder contraer nupcias. Sin embargo, producto de las manifestaciones que hay a la altura del Km 13.5 carretera Central el auto que la trasladaba no podía avanzar e incluso fue atacado.

En imágenes difundidas por Latina, se observa el momento en que sujetos lanzan una piedra al vehículo gris que transportaba a la novia. Producto del impacto, la luna del copiloto terminó rota y algunos vidrios cortaron el brazo de la mujer.

“Rompieron mi carro”, señaló la agraviada entre sollozos. Por su parte, su hermana apareció en escena y condenó el accionar de las personas que están protestando en la zona.

“Mi hermana se va a casar. No nos dejan pasar y le han roto la luna. Mira como la dejan, esta gente es muy mala. No son transportistas, son gente infiltrada”, dijo.

La novia, quien lucía afligida por la situación, contó que el juez que la va a casar aún estaba esperando que llegara al municipio. “Es un inepto el presidente, todo lo que me hace. (Me dirijo) a la municipalidad de Vitarte. El compromiso era a las 11 a.m. Aún el juez me sigue esperando”. Una menor que también iba a bordo del auto quedó afectada por la situación.

CONVOCAN PARO

La Unión de Gremios de Transporte Multimodal del Perú (UGTRANM) convocó a una paralización nacional en todas las modalidades de transporte para el próximo lunes 4 de abril. El titular de esta agrupación, Geovani Diez, explicó que el llamamiento se da luego que el presidente Pedro Castillo señalara que el paro de transportistas de carga pesada, que se inició el pasado 28 de marzo, está liderado por dirigentes “malintencionados” y “pagados”.