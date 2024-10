Medidas. La Universidad de Lima y la PUCP anunciaron mediante sus redes sociales la suspensión de sus clases presenciales para el miércoles 23 de octubre por el paro de transportistas a nivel nacional, el cual será acatado por diversos gremios, entre ellos comerciantes y mototaxistas.

Como en otras oportunidades, las instituciones han tomado esta medida para salvaguardar el bienestar de sus alumnos que, por ese día, recibirán clases de manera virtual .

Es importante precisar que la Universidad de Lima desarrollará con normalidad sus labores administrativas. “En caso de que haya dificultades en el transporte, habrá tolerancia en la hora de ingreso”, recalcaron.

Hasta el momento, el Ministerio de Educación (Minedu) no ha precisado si las clases presenciales en los colegios también serán suspendidas el miércoles 23 de octubre . Uno de los últimos pronunciamientos del Gobierno vino desde el Ministerio del Interior (Mininter), que anunció que transportistas formales no acatarán la medida de fuerza.

“Quiero ser claro en decir que no vamos a permitir que haya más extremos, no podemos ir a la violencia, ya estamos teniendo acciones y diálogo, mi gremio que tiene coordinación con todas las regiones no acatará el paro del 23 de octubre porque esto es un paro político”, señaló el presidente de la Unión de Gremios de Transporte Multimodal, Marco Antonio Aguirre Valencia.