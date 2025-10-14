Marcha Nacional del 15 de octubre: Quién lo organiza, quiénes participan y contra qué protestan

El mensaje de quienes promueven el paro nacional del miércoles 15 de octubre es claro: la vacancia de Dina Boluarte no fue suficiente, queremos que se vayan todos.

Así lo dejó saber la denominada Generación Z a través de un comunicado difundido el último viernes, luego de que el Congreso declarara la incapacidad moral permanente de la hasta entonces mandataria y el jefe del Parlamento, José Jerí, asumiera las funciones presidenciales. “No reconocemos a esta persona como nuestro representante legítimo”, indica la publicación donde se convoca a una “insurgencia pacífica y masiva” para los días 12 y 15 de octubre.

Los llamados a esta manifestación iniciaron durante los paros del 2 y 7 de octubre, cuando los gremios de transporte público de Lima paralizaron sus operaciones a modo de protesta por la alarmante ola de extorsiones y asesinatos que los aqueja en los últimos tiempos. Los jóvenes denunciaron, a su vez, que el país estaba en manos de una “dictadura del Congreso y el Ejecutivo”.

Además de estas motivaciones, los jóvenes reclaman la derogación de leyes que consideran pro crimen que entorpecerían la labor de los diferentes órganos de control; exigen que el Estado recupere autoridad frente a la impunidad, fortalezca la reforma de justicia e implemente medidas urgentes para un combate efectivo contra el crimen organizado.derogación

Para la manifestación del 15 se les unen actores mucho más identificables. Por ejemplo, el Bloque Universitario, integrado por federaciones estudiantiles como la FUSM de San Marcos, la FEUA de la Universidad Agrearia o la FEPUC de la Universidad Católica, ha sido uno de los principales promotores de la marcha.

Lo mismo han hecho gremios de transporte como la Asociación de Transportistas Nacional e Internacional (Asotrani) y la Alianza Nacional de Transportistas, quienes, a través de sus dirigentes, Walter Carrera y Julio Campos, respectivamente.

El secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP), Lucio Castro, aseguró a Exitosa que participarán en el paro del 15 y que, además, evalúan otra paralización para el 13 de noviembre por incumplimiento del presupuesto educativo.

- Posiciones divididas -

En los últimos días, sin embargo, otros actores se han ido desmarcando de la protesta del miércoles. Es el caso de los transportistas, que durante sus propias paralizaciones reflejaron serias divisiones y contar con diferente capacidad de convocatoria.

Los representantes de la Cámara Internacional del Transporte y la Asociación Nacional de Conductores aseguraron que no participarán en el paro nacional del 15 de octubre. El presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), Martín Valeriano, confirmó a El Comercio que ellos tampoco participarán debido a que el Gobierno ya se encuentra atendiendo a sus reclamos y prefieren esperar a la reunión que mantendrán el jueves 16 con los tres poderes del Estado.

Otro actor que decidió desmarcarse fue el alcalde de Pataz, Aldo Carlos Mariños. El burgomaestre, que lideró una caminata de 48 días desde La Libertad hasta Lima para exigir la atención del gobierno nacional sobre su provincia, anunció a través de un video publicado en sus redes sociales que no se sumará al paro del 15 de octubre “porque rechazo la violencia”.

El pronunciamiento de la autoridad edil se produjo luego de un accidentado encuentro con manifestantes congregados en la Plaza San Martín, quienes expresaron su rechazo a la reunión de Carlos Mariños mantuvo con el presidente Jerí. “Vendió la huelga”, gritaron antes de arrojarle botellas y otros objetos, obligando a que el burgomaestre abandonara el lugar.

- Garantías de seguridad -

Los organizadores del paro han lanzado diferentes convocatorias, muchas de ellas desde las 8 de la mañana. En Lima, los principales puntos de encuentro serán el Campo de Marte, la Plaza Dos de Mayo, la Vía Expresa y zonas cercanas al Centro de Lima.

En El Callao, mientras tanto, se convocó principalmente a reunirse en el óvalo de La Perla. Se espera que estos colectivos luego marchen hacia la sede del Congreso de la República, en la avenida Abancay.

En Juliaca, el Comité de Lucha de San Román anunció su adhesión al paro. En Huancayo el Comando Unitario de Lucha convocó a una concentración desde las cuatro de la tarde en el estadio Mariscal Castilla, según informó el medio local Huancayork Times.

Usuarios de Trujillo, por otro lado, anunciaron por redes sociales que se congregarán en la plazuela El Recreo, también desde las cuatro de la tarde.

En Piura, organizaciones civiles harán lo propio en la plazuela Merino.

Durante una conferencia de prensa conjunta brindada la mañana de este lunes, el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez Villegas, y el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, aseguraron que garantizarán la seguridad durante la manifestación.

Arriola recomendó, además, “a todos los que deseen hacer uso de este derecho (de protesta), que asistan sin una mochila, sin cubrirse el rostro, sin llevar pasamontañas. Nosotros vamos a estar ahí para hacer valer los derechos de estas personas.