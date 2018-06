Parque de las Leyendas: protegen a animales ante bajas temperaturas

Ante las bajas temperaturas que se registran en Lima en los últimos días, el Parque de las Leyendas, organismo adscrito a la Municipalidad de Lima, adoptó una serie de medidas para proteger a sus más de 1,800 animales.



Si bien algunas especies del zoológico están adaptadas a los cambios de temperatura, como el caso de animales grandes (hipopótamos, la jirafa, búfalos y animales de nuestra región), existen otros ejemplares que son muy sensibles, por ejemplo, los felinos mayores (leones y tigres), a quienes se les entrega una dieta especial.

En el Parque de las Leyendas hay animales que son de climas cálidos, por lo que -para que estén en óptimas condiciones, físicas y mentales- se colocan en sus ambientes termoventiladores, a fin de tener una temperatura controlada. Además, muchos de los espacios tienen termohidrómetros, los cuales miden humedad y temperatura.

Los primates, como el mono maquisapas, machines, aulladores, choro entre otros, también son especies que requieren un alimento especial ante las bajas temperaturas, como huevos sancochados y papillas en base a camote y otros ingredientes. Se ha colocado estufas en ambientes cerrados donde duermen los animales -entre ellos los monos leoncitos, mono choro, aullador y felinos- para mantener una temperatura estable.

En cuanto a la dieta, esta varía entre frutas y verduras de acuerdo a la estación. Se les da más semillas o dietas más calóricas a algunos animales para que puedan mantener la grasa corporal.

En el caso de aves se utilizan cortinas en los ambientes, y para los reptiles se colocan focos infrarojos, etc., con el objetivo de tener una temperatura óptima que no perjudique su calidad de vida. De esta manera se trata de que los animales que no están acostumbrados al frío pasen sin problemas esta temporada.

Los animales invertebrados, como los cocodrilos de Tumbes, lagartos y tortugas terrestres, son especies que soportan el cambio de temperatura por ser similar al de su hábitat natural. Su alimentación varía de acuerdo a su metabolismo.

En el caso de los animales cuyos recintos son abiertos (loros, guacamayos y primates), la División de Zoología ha acondicionado mallas y plásticos en los techos, así como túneles y casitas que sirven como refugio para cubrirlos del frío y lluvia. En las noches, incluso se cubren las paredes y ventanas con mallas para regular la temperatura.