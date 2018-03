¿Qué pasa cuando quieres ayudar a alguien perdido y con problemas mentales?

Estaba desnudo, desorientado y solo. Un joven de 23 años fue hallado por tres vecinos de Magdalena deambulando en los alrededores de la plaza del distrito. Lo que siguió fue una búsqueda casi impotente por personal especializado para atenderlo y acogerlo.



“Tiene problemas mentales. Estaba tirado en el suelo, la gente pasaba, algunos indolentes, otros se burlaban”, contó Nirvana Díaz, una de las jóvenes que decidió, junto a dos amigos, encontrar ayuda para él desde ayer a las 10 de la mañana.

En declaraciones a El Comercio, contó que, con apoyo de un patrullero integrado, lograron trasladarlo a la comisaría de San Miguel, donde les indicaron que debían llevarlo al hospital Larco Herrera para que reciba atención especializada. No obstante, en dicho nosocomio no lo recibieron y empezó una serie de idas y venidas sin que nadie, aparte de Nirvana Díaz y sus amigos, tomen interés en el caso.

De acuerdo a Nirvana, un funcionario que se presentó como el subdirector del Larco Herrera les señaló que primero el joven debía ser revisado en un hospital general. Es así que lo llevaron al Hospital Santa Rosa, en Pueblo Libre, donde le descartaron problemas patológicos y firmaron una orden para que sea regresado al Larco Herrera. Pese a ello, en este rechazaron internarlo porque no se trataba de una emergencia. Durante todo ese tiempo, el joven se golpeaba a sí mismo.

Luego de una discusión telefónica entre doctoras de ambos nosocomios por un aparente incumplimiento del protocolo, finalmente fue atendido en el hospital Larco Herrera, pero luego lo dejaron afuera aduciendo que sus familiares lo habían abandonado (los jóvenes habían ido a comer). “La doctora Sonia Morales dijo que para darle un diagnóstico tenía que ser más veces atendido”, agregó.

Con el joven en la calle, Nirvana y sus amigos lo llevaron a la comisaría de Magdalena. En la sede policial tomaron sus huellas y confirmaron que se trata de Giampier Chinchay Aspíllaga, de 23 años. Pasó todo un día desde que lo encontraron hasta que lograron identificarlo e iniciar la búsqueda de sus familiares.

“Estamos indignados porque en el lugar donde debían darle atención no lo han hecho. Hemos hablado al Ministerio de la Mujer y no los hemos localizado, el Inabif estaba cerrado y en la Defensoría del Pueblo no nos atendieron”, enfatizó.

RESPUESTA DEL HOSPITAL LARCO HERRERA

En declaraciones a RPP, Eduardo Palacios, director adjunto del Hospital Larco Herrera, explicó que no lo internaron porque Giampier Chinchay Aspíllaga presenta discapacidad cognitiva, la cual “no es una enfermedad, es una condición”. Asimismo, precisó que el nosocomio no da albergue, por lo que los pusieron en contacto con la Defensoría del Pueblo.

“Nosotros no recogemos pacientes, atendemos pacientes. Por ejemplo, las municipalidades traen a personas que encuentran en la calle y una vez que las atendemos, ellos se hacen cargo y buscan los albergues correspondientes. Inabif también provee de albergues”, precisó.

HALLAN A SU FAMILIA

Esta mañana, luego de un día desde que lo encontraron, Giampier Chinchay Aspíllaga se reencontró con su padre, Marcos Chinchay, quien aseguró que hace cuatro meses el joven escapó de su casa. Confirmó que tiene retardo mental y no habla. Además, señaló que tiene historia médica en el hospital Larco Herrera pues antes fue atendido en dicho nosocomio.

La última vez que lo vio fue en octubre, cuando Giampierre escapó tras la muerte de su madre. El padre contó que no tiene recursos para hacerse cargo del joven. Debe trabajar todo el día por lo que no puede cuidar de él y teme que se vuelva a escapar.