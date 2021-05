Un taxista, identificado como César Valencia, se salvó de morir luego que su pasajero, Luis Fernando Manchego Fernández, quien estaba en estado de ebriedad le disparó. El hecho ocurrió en la cuadra 34 de la avenida Perú en San Martín de Porres.

Según informó América Televisión, el pasajero disparó contra el chofer luego que este le pidiera que bajara del auto una vez que llegaron al destino acordado. El servicio había sido contratado mediante una aplicación.

“Desde que ingresó al auto tuvo un mal comportamiento. Empezó a escupir, le dije que deje de hacerlo pero no me hizo caso. Le exijo que se baje del taxi y como no baja, llamo a persona que le pidió el taxi y en ese momento es que saca el arma. Al ver eso salgo corriendo. Lo que hice fue correr”, aseveró a América.

Un patrullero pasó por la zona y el hombre pidió ayuda. Las autoridades incautaron el arma y el chofer pidió que asuma los gastos de los daños así como garantías para su vida pues teme represalias. El sujeto fue detenido y su arma incautada. El taxista pidió garantías para su vida por si el sujeto busca venganza.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

El joven se despisto en horas de la madrugada.