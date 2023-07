En la mañana del último domingo, 9 de julio, se registró un trágico accidente vehicular en la vía ‘Pasamayito’, a la altura de la séptima zona de Collique, en el distrito de Comas, donde cinco personas fallecieron y más de 20 quedaron heridas por un choque de buses.

Como era de esperarse, los vecinos de la zona donde se produjo la violenta colisión se encuentran indignados por lo ocurrido, por lo que no dudaron en salir a las calles para protestar por un nuevo accidente que dejó un trágico saldo.

Este lunes, un día después del hecho luctuoso, decenas de personas llegaron hasta el sector conocido como la ‘curva del diablo’, para llamar la atención de las autoridades y exigirles tomar medidas urgentes para evitar una nueva tragedia.

Pero lo que más indignó a los residentes del lugar fue que el alcalde de Comas, Ulises Villegas, llegó a la zona del accidente acompañado de una banda de músicos, para realizar el izamiento de la bandera a media asta y rendirles un homenaje póstumo a las víctimas del fatal accidente.

La reacción de los vecinos no se hizo esperar. “Qué me importa que venga el alcalde, nosotros estamos de luto. Ha muerto una niña de 14 años. Nosotros vemos que (el alcalde) viene con toda su gente. Ulises no importa. Traen una banda acá cuando estamos de luto”, dijo una residente del lugar para ATV Noticias.

“Falleció (la niña) y su mamá. Nosotros estuvimos ayudando, no sabes la pena de (ver) tanto niño saliendo de ese carro. Y ellos (alcalde y sus simpatizantes) viniendo acá a hacer su banderismo político (sic). No es así, para nosotros esto es una burla”, añadió la mujer.

Alcalde responde

Por su parte, el alcalde de Comas, Ulises Villegas, consideró importante que la Municipalidad de Lima empiece a trabajar de forma articulada con la comuna que dirige, para así tomar acciones efectivas que ayuden a evitar la ocurrencia de nuevos accidentes en la vía ‘Pasamayito’.

“Nosotros estamos con los brazos abiertos para poder trabajar. Estamos listos para firmar un convenio con la Municipalidad de Lima. Es potestad de ellos. Lo hemos solicitado y esperemos que se pueda firmar muy pronto para poner el orden en nuestra jurisdicción. Hemos hecho once solicitudes desde enero”, dijo el burgomaestre a los medios de comunicación.