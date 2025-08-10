MDN
Pese al viento y el frío, algunos visitantes se animan a ingresar al mar en la Costa Verde. Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec
  • Familias de todas las edades se reúnen en la Costa Verde para apreciar el mar, pese a las bajas temperaturas. Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec
  • Comerciantes ambulantes ofrecen golosinas y bebidas a quienes recorren las playas limeñas. Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec
  • Niños juegan en la arena mientras sus padres descansan en la playa, en una jornada de frío limeño. Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec
  • Ni el frío detiene a los vendedores de los conocidos helados D’Onofrio, que recorren la playa ofreciendo su producto. Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec
  • Surfistas desafían las frías aguas del Pacífico, atrayendo la atención de curiosos y transeúntes. Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec
  • La bruma marina cubre parcialmente el horizonte, creando un ambiente típico del invierno capitalino. Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec
  • Niños y adultos comparten juegos y paseos en la arena, disfrutando del domingo invernal. Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec
Redacción EC
Redacción EC

A pesar de que Lima atraviesa uno de los periodos más fríos del año, cientos de personas acudieron este domingo 10 de agosto a las playas de la para pasear, hacer deporte, compartir en familia y, en algunos casos, incluso ingresar al mar.

Pese al pronóstico del (Senamhi), que advierte que las bajas temperaturas, la alta humedad y las lloviznas persistirán hasta este fin de semana, las playas lucieron concurridas.

MIRA: Ordenan 9 meses de prisión preventiva para coronel PNP acusado de violación sexual

Según Patricia Rivera Girón, especialista en Climatología del Senamhi, estas condiciones responden a la intensificación de los vientos del sur, que han arrastrado mayor humedad hacia la capital.

En zonas cercanas al mar, como las playas de Miraflores, Barranco y Chorrillos, las temperaturas al mediodía rondaron entre los 14 y 15 °C, mientras que en Lima Este, los valores podrían bajar aún más durante la noche.

Pese a ello, familias enteras, parejas y grupos de amigos se dieron cita en la franja costera para disfrutar de caminatas, juegos al aire libre, recorridos y hasta helados tradicionales. Algunos veraneantes no dudaron en zambullirse en el mar gris, desafiando el clima.

El Senamhi recuerda que la temporada de bajas temperaturas en la costa peruana se extiende entre mayo y setiembre, y se caracteriza por la presencia de neblina, lloviznas y sensación térmica reducida. Hacia finales de agosto, se espera un aumento progresivo de días soleados y temperaturas más cálidas.

