A pesar de que Lima atraviesa uno de los periodos más fríos del año, cientos de personas acudieron este domingo 10 de agosto a las playas de la Costa Verde para pasear, hacer deporte, compartir en familia y, en algunos casos, incluso ingresar al mar.

Pese al pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), que advierte que las bajas temperaturas, la alta humedad y las lloviznas persistirán hasta este fin de semana, las playas lucieron concurridas.

Según Patricia Rivera Girón, especialista en Climatología del Senamhi, estas condiciones responden a la intensificación de los vientos del sur, que han arrastrado mayor humedad hacia la capital.

En zonas cercanas al mar, como las playas de Miraflores, Barranco y Chorrillos, las temperaturas al mediodía rondaron entre los 14 y 15 °C, mientras que en Lima Este, los valores podrían bajar aún más durante la noche.

Pese a ello, familias enteras, parejas y grupos de amigos se dieron cita en la franja costera para disfrutar de caminatas, juegos al aire libre, recorridos y hasta helados tradicionales. Algunos veraneantes no dudaron en zambullirse en el mar gris, desafiando el clima.

El Senamhi recuerda que la temporada de bajas temperaturas en la costa peruana se extiende entre mayo y setiembre, y se caracteriza por la presencia de neblina, lloviznas y sensación térmica reducida. Hacia finales de agosto, se espera un aumento progresivo de días soleados y temperaturas más cálidas.