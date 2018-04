No te pases: Una empresa de taxis afilió al peor chofer de la capital

Jesús Alberto Villarreal Tasayco ya no salió a trabajar ayer por la mañana. El peor conductor de Lima, quien se dedicaba a hacer taxi colectivo de manera ilegal, con el brevete cancelado y en un auto con más de 20 órdenes de captura, solo se movilizó a pie unos minutos por la mañana y regresó para quedarse en casa el resto del día.



Su vehículo, en cambio, desapareció de los exteriores de su vivienda, luego de que esta historia de negligencia fuera revelada por El Comercio a través de su campaña No Te Pases. El Nissan Sentra rojo aún registra un historial de 51 papeletas: 23 con su placa actual (B0V507) y 29 con la placa anterior (C4H588).



El Comercio llamó a su domicilio, y una familiar dijo que Villarreal no conducía un auto desde hace mucho tiempo. Esto se contradice con los videos grabados y publicados recientemente por este Diario, donde se observa a este sujeto brindando servicio de colectivo.



Detrás de un infractor



Esta historia no termina aquí. Detrás de ella hay un trasfondo de descuidos. El vehículo que manejaba Villarreal Tasayco está actualmente afiliado en la empresa de taxis Autogol Tours S.R.L. Esta, a su vez, está autorizada por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) para poder operar.



En el portal web de Autogol Tours se ofrece abiertamente el servicio legal para impugnar y lograr la nulidad de las papeletas al momento de inscribir a los vehículos que darán el servicio de taxi.

En el local de esta compañía, ubicada en la avenida Huandoy, en Los Olivos, una representante indicó que el auto que manejaba Villarreal fue afiliado a la empresa en mayo del 2017. En esta fecha, Villarreal tenía más de 100 infracciones, lo que fue ignorado por la entidad. Asimismo, ese auto mantenía decenas de papeletas impuestas a un familiar de este chofer, presuntamente su padre, identificado como Jesús Villarreal Jacobo. Este último tiene 112 papeletas, varias medidas cautelares en su contra y, por si fuera poco, la licencia vencida.



La empresa no pudo responder por qué admite a choferes con tales antecedentes. “Nosotros afiliamos ese vehículo en la empresa cuando ya tenía infracciones, pero a través de un acuerdo con nosotros él se comprometió a subsanarlas. Eso no llegó a suceder”, dijo la trabajadora de Autogol Tours. Llamamos reiteradamente al gerente general de esta empresa, identificado como Jack Carbajo, pero no contestó.



Llama la atención que en la página web de Autogol Tours se ofrece: “Un servicio exclusivo y garantizado, con puntualidad y seguridad y en vehículos modernos”. El auto que manejaba Villarreal es todo lo contrario: carece de espejos, sus luces direccionales traseras están dañadas, la carrocería está deformada, el tablero de instrumentos no funciona y el caucho de una de las llantas está tan desgastado que ya no se le nota la banda de rodadura.



Llama aun más la atención que la empresa Autogol ofrezca abiertamente asesoría legal para impugnar y lograr la nulidad de las papeletas. De hecho, casi todas las multas impuestas a Villarreal desde la fecha de afiliación hasta hoy aparecen en estado “pendiente”.



Esto sucede cuando los infractores apelan o impugnan las multas, presuntamente a fin de disipar el proceso y prolongar las medidas cautelares.

Respuesta de la PNP



La Policía Nacional del Perú ha dispuesto buscar e intervenir a Jesús Alberto Villarreal Tasayco, el peor conductor de Lima. El coronel PNP Franklin Barreto, jefe de la División de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito, indicó que como medida preventiva también se internará su vehículo en un depósito.



Jesús Alberto Villarreal Tasayco es el peor conductor de Lima. Las placas de sus tres últimos autos acumulan 28 órdenes de captura. (Facebook)

“Según los procedimientos de la policía, si se le encuentra manejando cualquier vehículo será intervenido, ya que tiene la licencia de conducir cancelada. Además, inmediatamente se le aplicará una multa del 50% de una UIT [S/2.075]”, señaló.



Barreto aclaró que no se puede detener a Villarreal Tasayco, ya que a las infracciones de tránsito no les corresponde una sanción penal, sino administrativa. “Sin embargo, casos graves como este deberían ser incorporados al Código Penal en el acápite de delitos contra la seguridad pública”, propuso.