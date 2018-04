No te pases: ¿podría el máximo infractor de papeletas ir a la cárcel?

Es evidente que la conducta de este chofer detrás del volante representa un peligro para la integridad y vida no solo de los pasajeros que lleva en el auto, sino de quienes se cruzan en su camino. La pregunta que todos se hacen es si manejar con ese prontuario de infracciones de tránsito y transporte, más una licencia cancelada, puede ser un delito castigado con pena de cárcel.



Cuanto menos, hablar por teléfono al conducir, no ponerse el cinturón de seguridad, no tener espejos retrovisores y manejar a excesiva velocidad son infracciones que se sancionan con multas y puntos que pueden llevar al MTC a suspender o cancelar la licencia de conducir del chofer. Son todas sanciones administrativas, pero no penales. No son delitos, no privan de la libertad y la policía no lo puede detener por eso.



Pero una manera de evitar que siga cometiendo estas infracciones y persuadirlo de que pague las multas acumuladas es confiscarle el auto. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) puede hacerlo a través de medidas preventivas como las órdenes de captura para internarlo en un depósito y cobrarse de ello. Al conductor, empero, a lo más, pueden dictársele más multas.



–Opinión de un penalista–



El Código Penal (CP) no incluye ninguna figura específica que sancione con cárcel conducir de manera temeraria o hacerlo con la licencia cancelada, a pesar de que ello genere un peligro concreto para terceros.



Según el abogado penalista Roberto Pereira, a menos que la conducta del chofer genere un resultado fatal, léase muertos o heridos, con lo cual podría ser denunciado por el delito de homicidio o lesiones, el derecho penal no puede intervenir antes. Si bien existen delitos de peligro que no necesitan de ese resultado, deben estar expresamente reconocidos en la ley. Por ejemplo, manejar bajo el consumo de alcohol o drogas.



En España, el CP tiene un capítulo de delitos contra la seguridad del tráfico. Entre ellos está el conducir por encima de la velocidad permitida, hacerlo de manera temeraria y con peligro concreto hacia terceros.



Para Pereira, podría crearse un delito parecido sobre conducción temeraria, siempre que haya un riesgo concreto para evitar que existan abusos por parte de la policía. Reitera, no obstante, la importancia de fortalecer los mecanismos administrativos de control previo antes de criminalizar tales conductas. 



–Claves–



El Salvador

Hasta con tres años de cárcel se sanciona a quien conduce un auto poniendo en riesgo la vida o integridad física de las personas.



No prosperó en el Perú

En el 2016, el congresista Teófilo Gamarra propuso crear el delito de daño por conducción temeraria.claves