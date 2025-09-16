Carlos Gonzales
Pataz: mina Francés se convierte en nuevo foco de minería ilegal y está tomada por delincuentes
A pesar del estado de emergencia en Pataz, los enfrentamientos por el tema de la minería ilegal continúan. La mina Francés, ubicada en la localidad de Pataz, en La Libertad, se encuentra tomada desde inicios de septiembre por un grupo de sujetos, que se han enfrentado a balazos a la Policía y a la Fuerzas Armadas en los últimos días. Este hecho ha evidenciado la disputa entre las empresas Poderosa y Cateos Álex por la explotación de la mina en mención.

