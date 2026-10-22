El distrito de Pataz (La Libertad) aún no tiene definido su alcalde para el periodo 2027-2030 debido a que el Jurado Electoral Especial (JEE) de Pataz declaró de oficio la nulidad de los comicios en dicha zona porque se registró un ausentismo de más del 50% de electores, según la resolución a la que tuvo acceso El Comercio.

De acuerdo con el reporte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), de los 6,978 electores habilitados para sufragar en el distrito de Pataz, unos 3,664 no acudieron a votar, lo que representa el 52.508%. Por ello, el JEE de Pataz tomó su decisión al amparo del literal b del artículo 36 de la Ley N°26864, modificada por la Ley N° 32657.

La instancia electoral también tomó en cuenta lo reportado por la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) de Pataz y el Área de Fiscalización del Jurado Electoral de Pataz respecto a que el 4 de octubre, fecha en que se desarrollaron las Elecciones Regionales y Municipales 2026, no se suscitaron hechos de violencia en el distrito de Pataz.

En la contienda electoral en el distrito de Pataz solo participaron José Torrealva Yparraguirre (Podemos Perú) y Miguel Orlando Mantilla Rodríguez (Alianza para el Progreso). El primero obtuvo el primer lugar en el conteo con 1.464 votos, lo que representa el 67.590%, mientras que el segundo consiguió 702 votos, lo que constituye el 32.410%.

Este es el resultado de las elecciones municipales en Pataz.

La decisión del JEE de Pataz se dio de oficio y desestimó el pedido que había hecho el personero legal del partido Alianza para el Progreso, Carlos Enrique Cabrera Alvarado, para anular los comicios en el distrito liberteño, pues argumentó que fue extemporáneo. Tampoco tomó en cuenta la solicitud formulada por Nilton Jhonson López Medina, representante legal de Podemos Perú, quien argumentaba que se debía respetar los resultados y no aplicar el literal b del artículo 36 de la Ley N° 26864.

Fuentes de El Comercio indicaron que ambos candidatos a la alcaldía de Pataz tendrían presuntamente vínculos con la minería informal. Torrealva figura como dueño o gerente de cuatro empresas dedicadas al transporte o explotación del oro, y una vinculada al almacenamiento de explosivos. Por su parte, Mantilla Rodríguez aparece como dueño o representante de cinco empresas, de las cuales tres de ellas dedicadas al transporte de carga y dos a operaciones mineras.

Opinión de los especialistas

José Naupari, especialista en temas electorales, explicó que sí han ocurrido casos de nulidad de comicios municipales en el país por razones de ausentismo de electores, incluso recordó que el hecho más llamativo fue el ocurrido en el distrito de Huacachi, en Áncash, en el 2012.

“No es algo que ocurra por primera vez, por lo general las elecciones municipales complementarias se llevan a cabo porque no se presentan una lista de candidatos o hay ausentismo”, expresó el especialista.

“El caso más dramático fue el de Huacachi, donde hubo complementarias varias veces porque las personas no iban a votar. Esto generó que la Defensoría del Pueblo presente un proyecto para que se estableciese que si hay un tema vinculado a una causal de nulidad por ausentismo, en la elección complementaria ya no aplique la causal de nulidad por ausentismo para evitar casos como Huacachi”, agregó.

José Naupari es especialista en temas electorales. / HUGO PEREZ

Naupari explicó que la nulidad de elecciones municipales se presenta más en circunscripciones electorales pequeñas y de difícil acceso. “Puede ocurrir en localidades pequeñas, donde eliges a un alcalde y a cinco regidores, hay pocas mesas y hay poca población”, refirió.

Si bien indicó que la declaratoria de nulidad emitida por el JEE de Pataz puede ser apelada ante el JNE, aclaró que solo sería por un motivo cuantitativo, es decir, por un error en la suma de los votos de dichos comicios y no por otras razones.

Nulidad de elecciones por ausentismo no es muy usual, según abogado

Jorge Jáuregui, abogado especializado el Derecho Constitucional y Electoral, indicó que la nulidad de elecciones municipales en una determinada ciudad por ausentismo “no es muy usual”, pero aclaró que no se trata de una decisión arbitraria del JEE de Pataz.

“No es muy usual, pero cabe precisar que no es una decisión arbitraria del JEE de Pataz, sino que está prevista en la Ley de Elecciones Municipales que establece un umbral de participación electoral. Otra razón para declarar la nulidad es si los votos nulos o blancos superan en dos tercios a los votos válidos”, aseveró.

Jáuregui explicó que lo ocurrido en Pataz puede tener como causa que gran cantidad de personas que nacieron en dicho distrito migraron a otras ciudades, como Trujillo o Santiago de Chuco, y se les complica en regresar por el mal estado de la carretera y las pocas vías de acceso que existen.

El especialista aclaró que en Pataz se efectuará una nueva elección y no elecciones complementarias, a fin de evitar confundir a los electores. “Estamos hablando de una nueva elección municipal que tiene convocarse para elegir a las autoridades. Se trata de un nuevo proceso electoral”, puntualizó.

Se mostró de acuerdo en seguir manteniendo la norma que estipula la nulidad de una elección en caso haya más del 50% de ausentismo de los electores habilitados. “El objetivo es garantizar que la representación a nivel local sea consecuencia de una amplia participación ciudadana. El umbral que establece parece razonable”, afirmó.

Reportan que gran cantidad de ciudadanos de Pataz han migrado a otras ciudades

Un gran grupo de mineros que residían en el distrito de Pataz ha decidido migrar a otras ciudades de La Libertad debido a que ya venció o tiene suspendido su Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y por la presencia del Comando Unificado Pataz (Cupaz), indicó el analista de seguridad integral Pedro Yaranga a El Comercio.

“Últimamente con el tema de la ocupación del Comando Unificado Pataz (Cupaz) (los mineros) han seguido teniendo problemas y la invasión de la criminalidad se ha generalizado. Ni siquiera la presencia de los militares y policías ha disminuido la criminalidad”, afirmó el especialista

Pedro Yaranga, experto en seguridad integral. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR CAMPOS

“Casi la totalidad de los mineros ya han perdido su Reinfo, por lo que la mayor cantidad de personas ya no está en Pataz y se ha ido a otro lugar, como Trujillo, por eso sería el ausentismo en Pataz”, agregó.

No obstante, remarcó que al distrito de Pataz ha llegado de 30 mil a 35 mil personas de otras ciudades para dedicarse a diversas actividades, pero relacionadas al comercio y al transporte. “Hay una gran cantidad de personas que solamente va a trabajar”, explicó.

Yaranga no descartó que surja un conflicto social por el tema de la nulidad de las elecciones en el distrito de Pataz.

En seis distritos se declaró la nulidad de las elecciones por ausentismo

Luis Rivera, ingeniero de software, explicó a El Comercio que son siete los distritos que cumplen una causal de nulidad y que deberán desarrollar nuevas elecciones, siendo seis por ausentismo y uno porque los blancos y viciados superan los dos tercios del número de votos válidos.

Los distritos en los que habrá nuevos comicios por la causal de ausentismo son Chachas (Arequipa), Pataz (La Libertad), Pebas (Loreto), Yaraví (Loreto), Fitzcarrald (Madre de Dios) y Yurúa (Ucayali). En Lari (Arequipa) se realizará un nuevo proceso electoral por el gran número de votos blancos y viciados.

Estos son los distritos del país en los que se ha declarado la nulidad de las elecciones municipales por ausentismo. (Pieza gráfica: Luis Rivera/@chubakueno)

Un caso particular, según indicó Rivera, se da en el distrito de Puyca (Arequipa), ya que tiene un ausentismo del 50%, pero que no supera el umbral de más del 50%, por lo que no habrá una nueva elección.

Recordó que, en el 2022, se anularon las elecciones de 12 distritos, 10 de ellos por consideraciones numéricas y 2 de ellos por graves irregularidades, hechos de violencia.

“Comparando los 12 distritos con elecciones anuladas del 2022 con la elección pasada, no es un caso tan extraño en 2026 las pérdidas de actas por hechos de violencia o anulaciones por inasistencia o blancos más nulos”, precisó.

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