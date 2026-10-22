icono te lo cuento
00:0000:00
Pataz es una de las más grandes zonas auríferas del país.
Pataz es una de las más grandes zonas auríferas del país.
Por Carlos Gonzales

El distrito de Pataz (La Libertad) aún no tiene definido su alcalde para el periodo 2027-2030 debido a que el Jurado Electoral Especial (JEE) de Pataz declaró de oficio la nulidad de los comicios en dicha zona porque se registró un ausentismo de más del 50% de electores, según la resolución a la que tuvo acceso El Comercio.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.