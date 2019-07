“Los peajes de hoy [en Línea Amarilla] son el equilibrio del contrato”

La Municipalidad de Lima y la concesionaria Vinci están en pleno diálogo en relación al contrato que mantienen y que originalmente fue firmado con la firma brasileña OAS. La cabeza global de Vinci está en Lima por este tema y conversó con El Comercio.



— ¿Qué es lo que exactamente les ha solicitado la Municipalidad de Lima?

Apostamos [por Lamsac] en el 2016 para hacer la más grande inversión de nuestro grupo fuera de Francia. Enfrentamos una situación en la que teníamos que completar las obras, porque estas pararon [...]. Aquí estamos [ahora] en una especie de evaluación informal del contrato [...]. Lo que entiendo es que el municipio decidió, hace dos meses, tener una suerte de entendimiento común de los contratos. Una evaluación conjunta.



— En sus palabras, ¿tienen una negociación o solo conversaciones informales?

No diría que es una negociación [...]. Pero dada la situación, hay una especie de, como ellos mismos definieron, evaluación común para tener un entendimiento común. ¿Por qué? Porque hay un nuevo alcalde y un nuevo grupo que está invirtiendo.



— El alcalde Muñoz dijo la semana pasada que no tuvo una respuesta positiva de parte de ustedes cuando solicitó una reducción de las tarifas del peaje...

En cualquier país del mundo, y ese es el caso aquí, el peaje es el equilibrio correcto entre la inversión y el plazo. Es para lo que invertimos de buena fe en el 2016 [...]. Hoy estamos en una fase inicial. Lo que entendemos de la evaluación común es que necesitamos propuestas. El municipio pidió que se hagan propuestas...



— ¿Pero cuál fue la solicitud específica de la comuna?

No podemos dialogar con peticiones específicas. El diálogo es global. Primero, somos personas éticas, por eso proponemos y aceptamos cláusulas anticorrupción. No somos como las personas del pasado, estamos entrando a una nueva era; con un nuevo municipio y un nuevo inversionista. Necesita ser diseñado, pero hay un acuerdo sobre este principio.



— ¿En segundo lugar?

Lo segundo es que somos personas abiertas, no tenemos nada que ocultar sobre los asuntos que involucran al equilibrio de la concesión. Creo que una de las lecciones para el futuro es la transparencia. Somos transparentes. Tenemos nuestros libros abiertos [...]. Se necesita tiempo para comprender cuáles fueron los costos exactos de la inversión. Hay años de inversión en las dos secciones [de Línea Amarilla].



— ¿Está en posición de decir en cuánto solicitó el alcalde Muñoz que se reduzcan las tarifas del peaje?

Ese es mi último punto: lo siento, pero los peajes de hoy son el equilibrio del contrato. No se trata de que se pidan ciertas tarifas, y demos esas tarifas [...]. El diálogo está en curso. No puedo decirle “ellos dijeron esto, nosotros dijimos lo otro”. Soy respetuoso con el municipio.



— Volvamos al 2016. Cuando compraron Línea Amarilla al grupo brasileño Invepar, que a su vez recibió el proyecto de manos de la constructora OAS, ¿no sabían que estaban poniéndose en los zapatos de OAS al firmar el contrato?

No. En primer lugar, OAS dejó la concesión en el 2012. En segundo lugar, bloquearon las obras. Nosotros salvamos el proyecto. Lo que hicimos no fue ponernos en los zapatos [de OAS], sino todo lo contrario: mostramos respeto por el municipio y la gente, y ofrecimos un nuevo servicio. Así que hicimos la inversión, aseguramos la inversión y no pedimos nada más.



— ¿Qué sucederá si el alcalde Muñoz decide resolver el contrato de concesión?

Lo importante es que no cometimos ningún error [...]. Si un país que es respetado por sus estándares internacionales decide atacar una inversión extranjera, nosotros naturalmente defenderemos nuestros derechos. Pero mi opinión es ir por el diálogo, el entendimiento común, el respeto de ambas partes. Respeto al municipio y, en particular, al alcalde, porque siento que él carga los asuntos de sus predecesores, al igual que nosotros. Estamos en la misma situación.



— El alcalde Muñoz acaba de decir que, si no hay renegociación de las tarifas de los peajes, resolverá o “habrá una culminación anticipada” del contrato. ¿Qué opina?

Que el diálogo tiene que prevalecer. 





