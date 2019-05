Día clave para el caso peajes. Con 19 votos a favor, el Concejo Metropolitano de Lima aprobó la propuesta del alcalde Jorge Muñoz para activar el proceso de evaluación conjunta de los contratos de Rutas de Lima y Línea Amarilla, cuyas garitas suman 18 en la capital. Es decir, se buscará renegociar los contratos a favor de la comuna, detalló el burgomaestre.



El acuerdo aprobado exhorta que la Gerencia de Promoción de la Inversión Privada (GPIP) "active el Proceso de Evaluación Conjunta, respecto de los contratos de concesión de ambos proyectos, firmados en los años 2009 y 2013, durante las gestiones de los ex alcaldes Luis Castañeda y Susana Villarán.

El documento precisa que lo acordado, de conformidad con el Decreto Legislativo N° 1362 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 240-2018-EF, se realiza "sin perjuicio de las investigaciones fiscales y las posibles consecuencias que de ello se deriven".

En una breve conferencia de prensa, el alcalde de Lima detalló que la renegociación contará con la presencia de la Contraloría General de la República.

Antes de la votación, la regidora Martha Moyano aseguró que no participaría de la misma porque la consideró "irregular" dedibo a que no tiene facultades para decidir sobre situación de los peajes . De igual forma, no votó el regidor Valdéz porque dijo que él pide la "terminación anticipada" de los contratos.

ANTESALA

Desde las 8 de la mañana, los regidores de Lima y el alcalde Jorge Muñoz debaten en una sesión del Concejo Metropolitano la situación de los peajes en la capital, cuyos contratos fueron firmados en 2009 y 2013 con OAS y Odebrecht.

La sesión ordinaria inició con un debate sobre si la reunión sería pública o reservada. Para los regidores Valdéz, Moyano y Yarrow una sesión reservada iba a “atentar contra la legalidad”. Sin embargo, la Procuradora de la Municipalidad de Lima aseguró que hacerla pública podía “limitar la defensa de la municipalidad en arbitrajes internacionales”.



Finalmente, se decidió que la sesión sea abierta con 21 votos a favor.

Con 21 votos a favor, el Concejo de Lima decidió que la sesión donde se analizara situación de los peajes sea pública @Lima_ECpe pic.twitter.com/5NxcKnqFUx — Lourdes F. (@LulitaFC) 20 de mayo de 2019

Esto es lo que hasta el momento se debate sobre la situación de los peajes:

Gerenta de promoción de la inversión privada, Sarita Vilchez, sobre contratos. “La gerencia a través de una análisis recomienda, en un estado de derecho, la renegociación con miras a una negociación contractual con un proceso de evaluación conjunta” @Lima_ECpe — Lourdes F. (@LulitaFC) 20 de mayo de 2019

“Los contratos (de Vías de Lima y Línea Amarilla) podrían caducarse pero también pueden renegociarse a efectos de cuidar los intereses de la ciudadanía”, dice funcionaria de la @MuniLima — Lourdes F. (@LulitaFC) 20 de mayo de 2019

Ante reclamo de ex regidora de la gestión de Castañeda por actuación de actual gobierno en torno a peajes, alcalde Muñoz responde: “La pregunta es qué hicieron ustedes durante los 4 años pasados” @Lima_ECpe @elcomercio_peru — Lourdes F. (@LulitaFC) 20 de mayo de 2019

Regidora María Payet: ”El concejo no tiene la facultad para decidir nada, por lo que sugiero crear una comisión ad hoc para revisar estos contratos, para ver si el costo beneficio es a favor de los cuidamos y si las obras valen lo que dicen que vale” @Lima_ECpe @elcomercio_peru — Lourdes F. (@LulitaFC) 20 de mayo de 2019

Alcalde Muñoz: “Lo q propuso la gerenta es activar un mecanismo de evaluación conjunta que estaría sustentado con la participación de la municipalidad y el MEF. El fin es q haya un equilibrio en beneficio de los ciudadanos y no lo q tenemos al día de hoy q son peajes manchados” — Lourdes F. (@LulitaFC) 20 de mayo de 2019

Esta es la propuesta que la municipalidad de Lima está poniendo en debate hoy : activar el proceso de evaluación conjunta de los contratos @elcomercio_peru @Lima_ECpe pic.twitter.com/VytVzSOPcm — Lourdes F. (@LulitaFC) 20 de mayo de 2019

Regidor y ex alcalde Marco Alvarez: “Hay un daño moral y un perjuicio social al interés público con los peajes, lo que está indicado en el contrato y nos permitirá declarar la nulidad del contrato” @Lima_ECpe — Lourdes F. (@LulitaFC) 20 de mayo de 2019

Regidor Jorge Valdez: “Lo máximo que puede hacer este concejo es aprobar una moción de respaldo político a las decisiones del alcalde. Eso corresponde. No podemos intervenir” @elcomercio_peru @Lima_ECpe — Lourdes F. (@LulitaFC) 20 de mayo de 2019

Se inicia la votación en el Concejo de Lima. Cuatro regidores han anunciado que salvarán su voto por considerar que no tienen facultades para decidir sobre situación de los peajes. @elcomercio_peru @Lima_ECpe — Lourdes F. (@LulitaFC) 20 de mayo de 2019

Un grupo de regidores anuncia que se retirará si les piden votar por propuesta del Municipio de Lima. Insisten en que es potestad única del alcalde. @elcomercio_peru @Lima_ECpe pic.twitter.com/cnv2IOTEhq — Lourdes F. (@LulitaFC) 20 de mayo de 2019

Con 19 votos a favor se aprueba el acuerdo del municipio de Lima de iniciar el proceso de evaluación conjunta de los contratos de Vías de Lima y Línea Amarilla. @elcomercio_peru @Lima_ECpe — Lourdes F. (@LulitaFC) 20 de mayo de 2019

La convocatoria había sido anunciada por el alcalde de Lima el miércoles pasado, día en que la ex alcaldesa Susana Villarán fue ingresada preventivamente al penal de Chorrillos por los aportes de OAS y Odebrecht a sus campañas cuando era autoridad.



En el año 2009, durante la gestión de Luis Castañeda, la Municipalidad de Lima firmó el contrato con OAS para la concesión de la Línea Amarilla por 30 años. Sin embargo, durante la gestión de Susana Villarán se suscribió una adenda y se amplió el periodo a 40 años.



En el 2012, con Villarán como alcaldesa, la Municipalidad de Lima firmó un contrato con el consorcio Rutas de Lima, integrado por Odebrecht, para el proyecto Vías Nuevas de Lima, el cual incluía un segundo peaje en Chillón, el mismo que posteriormente fue anulado debido a las protestas de la población en el 2017.

Sobre estos temas, Castañeda también es investigado por el Ministerio Público, pero su caso se encuentra en etapa de diligencias preliminares a cargo de los fiscales Carlos Puma (por firma de contrato con Lamsac) y Germán Juárez Atoche (por la adenda que eliminaba Río Verde).