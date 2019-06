Regidores piden anulación de contrato con Rutas de Lima por falta de aprobación del MEF

Trece regidores de Lima presentaron hoy una solicitud al Concejo Metropolitano para que el alcalde Jorge Muñoz convoque a una sesión extraordinaria sobre el tema de los peajes.



A través del documento dirigido a Roxana Calderón, secretaria general del Concejo Metropolitano de Lima, los concejales piden que se discuta la nulidad del contrato con la empresa Rutas de Lima por el proyecto Vías Nuevas de Lima, firmado en el 2013 durante la gestión de la ex alcaldesa Susana Villarán. Esta empresa tiene 7 peajes distribuidos en las panamericanas Norte y Sur.

El argumento para pedir la nulidad es que dicho contrato no contó con la aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). C0mo prueba consideran un oficio N° 024-2017-EF/68.01, DEL 2017, donde se menciona la falta de aprobación del MEF. Este documento no fue tomado en cuenta por la gestión de Luis Castañeda Lossio.

Oficio del MEF de Abril de 2017 advertía que el contrato para el proyecto Vías Nuevas de Lima no tenía el visto bueno de esta cartera.

De acuerdo al literal c del artículo 57° del Reglamento Interior del Concejo Metropolitano de Lima, un tercio del total de regidores (13) puede convocar a sesiones extraordinarias donde solo se tratan asuntos prefijados en agenda.



El alcalde tiene cinco días hábiles para convocar a dicha sesión y de no hacerlo la potestad recae en el teniente alcalde o cualquier otro regidor. Según al mencionado reglamento, entre la convocatoria y la sesión debe haber un lapso de cuando menos 5 días hábiles.



En diálogo con El Comercio, el regidor Jorge Valvez, promotor de la solicitud, detalló que la sesión se realizaría como máximo en 10 días hábiles.



Además de Valdez, entre los regidores firmantes se encuentran Jorge Rueda Roque, Robinson Gupioc Ríos, José Luis Pacheco Moya, Ángel Tacchino, Luzi Toro y Carlos Granda.



Uno de los peajes de Rutas de Lima se encuentra en Puente Piedra, donde en mayo se realizó una movilización. Ayer se repitió otra marcha cerca del mismo punto.

-Visto bueno del MEF-

Tal como informó El Comercio en mayo pasado, el Decreto Legislativo 1012, cuya base legal sirvió para firmar los contratos de Línea Amarilla con OAS en el 2009 (en la gestión del ex alcalde Luis Castañeda) y Vías Nuevas de Lima con Odebrecht en el 2013 (con la ex alcaldesa Susana Villarán), especificaba en su numeral 9.3 el diseño final de los contratos requería la “opinión favorable” del MEF. No obstante, ninguno de los contratos, ni sus adendas, pasaron por revisión de esta cartera.



A esto se suma que en el 2014 se publicaron dos modificatorias al DL: la Ley 30167, que señalaba que la opinión favorable del MEF era requerida “sin excepción y bajo sanción de nulidad”, y la Ley 30264, la cual especificaba que no contar con este requisito hacía los contratos “nulos de pleno derecho” y quedaban sin efecto.

El acalde Jorge Muñoz aseguró en mayo pasado que con el proceso de renegociación "la historia será distinta"

En aquella oportunidad, la empresa Rutas de Lima (adquirida en el 2016 por la canadiense Brookfield) indicó que el marco legal vigente al momento de la adjudicación del proyecto Vías Nuevas de Lima “no exigía que el contrato pase por opinión” del MEF. “El proyecto no involucraba recursos públicos ni el otorgamiento de garantías financieras por parte del Estado”, precisó a El Comercio.

Vale precisar que la Municipalidad de Lima y las empresas concesionarias se encuentran en un Proceso de Evaluación Conjunta de los contratos. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Contraloría General de la República participan de dicha evaluación.

- Plazo vencido-

Esta semana, la Municipalidad de Lima envió un comunicado de prensa en el que señala que se ha vencido el plazo administrativo para anular contratos de peajes.



Durante una reunión con las autoridades de las Mancomunidades Sur y Norte, el alcalde Jorge Muñoz dijo que que el plazo legal previsto para que la comuna metropolitana pueda anular los contratos ha sido superado en exceso de acuerdo al oficio N°080-2017-EF/68.01, de abril del 2017.

Municipalidad de Lima señala que ha vencido el plazo administrativo para anular contratos de peajes

Dicho documento precisa que para esa fecha el contrato del Proyecto Vías Nuevas de Lima había sido convalidado.



“El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el marco normativo es causal de nulidad (…) Sin embargo, a la fecha ha transcurrido el plazo para incorporar dicha nulidad por lo que los contratos han quedado convalidados por el transcurso del tiempo”, se lee en el cuarto párrafo.