El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, se pronunció tras la decisión del Poder Judicial que suspendió el cobro en los peajes en los distritos de Villa El Salvador y Punta Negra, administrados por la empresa Rutas de Lima, tras declarar fundado en parte el hábeas corpus presentado por la Municipalidad Distrital de Santa María del Mar.

Desde Villa, el burgomaestre indicó que la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) apoya la medida judicial, ya que se debe al cumplimiento de sus competencias sobre las vías metropolitanas.

En ese sentido, consideró que, si Rutas de Lima no puede realizar el mantenimiento debido a las vías, ellos podrían encargarse.

“Estamos evaluando la posibilidad de solicitar una administración temporal para nosotros encargarnos de ese mantenimiento, en la medida que la empresa no lo haga. Pero, la empresa está obligada a hacerlo porque así lo dice el contato”, recalcó a los medios.

Reggiardo enfatizo que han encontrado una vía para darle a la población “libertad” porque en momentos determinados (cobro) “ha sido abusivo”. “La justicia ha hecho su trabajo”.

Peaje de Villa El Salvador

En el peaje Villa El Salvador, ubicado a la altura del kilómetro 20 de la Panamericana Sur, diversos , autos particulares, transporte público y vehículos de carga pasaban sin abonar los S/ 7.50 habituales. Son un total de diez casetas que están inactivas.

¿Qué ha dicho Rutas de Lima?

A través de un comunicado, Rutas de Lima calificó de “ilegal, arbitraria” y “abusiva” el fallo que les ordena suspender el cobro de peajes en las unidades de Villa y Punta Negra, al considerar que es una “violación de las obligaciones internacionales del Estado peruano”.

“Esta nueva decisión judicial priva a RDL del 100% de los ingresos que le restaban después de sucesivas medidas del Estado peruano, y se enmarca dentro de la campaña de hostilidad sin precedentes que sufre la empresa, liderada por la Municipalidad Metropolitana de Lima y en la que han participado diversas entidades del Estado contra RDL y sus inversionistas”, expresó.