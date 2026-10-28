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Resumen

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Lima 11 de setiembre 2026. Recorrido de techos en mal estado en el casco céntrico de la capital, en algunos casos muchas cosas en mal estado guardan chatarra. VISTA JR LUCANAS CON LA AV GRAU CENTRO DE LIMA Fotos: Julio Reaño/@photo.gec
Lima 11 de setiembre 2026. Recorrido de techos en mal estado en el casco céntrico de la capital, en algunos casos muchas cosas en mal estado guardan chatarra. VISTA JR LUCANAS CON LA AV GRAU CENTRO DE LIMA Fotos: Julio Reaño/@photo.gec
/ JULIO REAÑO
Por Miguel Rocca

El famoso grito de “¡Fierro, catre, botella!” suele anunciar el paso de un reciclador o ropavejero que recorre las calles recogiendo objetos en desuso, que aún guardan esperanza de una segunda vida. Pero lo que normalmente vemos acumulado en sus carretillas también parece haberse trasladado a las alturas de la ciudad. Un recorrido con dron realizado por El Comercio sobre distintas calles del Centro de Lima y La Victoria reveló azoteas convertidas en depósitos improvisados, donde objetos en desuso, materiales y estructuras se amontonan en medio del desorden.

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